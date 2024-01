Klarer 3:0-Sieg: Dresden zeigt Lautern die Grenzen auf

Zum Abschluss ihres Trainingslagers trafen sich der 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden zum Testspiel. Die unterklassige SGD setzte sich gegen den FCK verdient mit 3:0 durch.

Jakob Lemmer brachte Dresden früh in Führung (Archivfoto). Getty Images for DFB

Am Ende stand ein klarer 3:0-Sieg für Dynamo Dresden, der in der Höhe gut und gerne höher hätte ausfallen können. Das Team von Trainer Markus Anfang, das schon im ersten Test des Winter-Trainingslagers in Belek/Türkei Zweitligist Magdeburg Paroli bot (2:2), bestimmte von Beginn an die Partie und kreierte über sein starkes Zentrum um Will, Hermann und Hauptmann immer wieder gefährliche Angriffsaktionen.

Die Kaiserslauterer, bei denen sich mit Abiama nur einer von vier Winter-Neuzugängen in der Startelf wiederfand, kamen kaum aus der eigenen Hälfte, verloren immer wieder schnell den Ball - und wurden dafür eiskalt bestraft: Nach einem unsauberen Pass von Tachie auf Puchacz eroberte Lemmer den Ball, nahm Fahrt auf, ließ Elvedi aussteigen und traf platziert per Flachschuss zur frühen Führung (7.).

Erst nach gut einer halben Stunde trat das Team von Dimitrios Grammozis, das seinen ersten Test mit einem 4:1-Erfolg über Genclerbirligi Ankara erfolgreich gestalten konnten, offensiv in Erscheinung - Abiama scheiterte jedoch mit einem Fernschuss über das Tor und einem schwachen Kopfball in die Arme Brolls.

Ache muss verletzt runter

Das 2:0 kurz vor der Pause durch ein Eigentor Puchacz' nach einer Ecke kam daher nicht von Ungefähr (43.). Obendrein musste der FCK zur Halbzeit die verletzungsbedingte Auswechslung Aches verkraften. Der Top-Torschütze (sechs Tore) war weggerutscht und fasste sich an den rechten Knöchel.

Nach Wiederanpfiff wirkten die Roten Teufel wacher, spielten jedoch weiterhin nicht zwingend nach vorne - die stabile Dresdner Defensive wurde kaum vor Probleme gestellt. Die FCK-Hintermannschaft offenbarte derweil weiterhin Lücken und wirkte zeitweise überfordert mit dem Dresdner Kombinationsspiel, das Meißner (51.) und Borkowski (69.) jedoch nicht in Zählbares ummünzen konnten.

Aufseiten der Lauterer scheiterte Neuzugang Stojikovic hauchzart per Fernschuss (51.), viel mehr lief nicht zusammen. Stattdessen besiegelte der eingewechselte Oehmichen nach feinem Steilpass per Konter den verdienten Sieg des Drittliga-Zweiten (81.), der wie der FCK am morgigen Donnerstag die Rückreise nach Deutschland antritt.