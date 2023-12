Dresden erwartet Drljaca "frühestens im Laufe der Rückrunde zurück"

Während sich die 3. Liga in der Winterpause befindet, hat die SG Dynamo Dresden schlechte Neuigkeiten verkünden müssen. Stammkeeper Stefan Drljaca (24) fällt mehrere Wochen aus.

In der 78. Minute hatte Niklas Hauptmann der SGD den letztlich entscheidenden Treffer beim 1:0 in Bielefeld besorgt. Die kurz vor Spielende vorgenommene verletzungsbedingte Auswechslung von Stammtorhüter Stefan Drljaca trübte derweil bereits nach dem Schlusspfiff die Gemüter - nun ist die Diagnose da.

Fehlt Dauerbrenner Drljaca erstmals in dieser Saison?

Wie der Tabellenzweite der 3. Liga am Samstagvormittag im Anschluss an eine entsprechende MRT-Untersuchung verkündete, habe sich Drljaca eine "Muskelverletzung im rechten vorderen Oberschenkel" zugezogen. Dresden wird demzufolge "mehrere Wochen" ohne den 24-Jährigen auskommen müssen.

Die SGD erklärte zudem, dass "zeitnah" und "in enger Absprache" zwischen den Ärzten des Universitätsklinikum sowie Dynamos medizinischen Betreuern und dem Spieler über die nächsten Schritten auf dem Weg zur Rückkehr auf den Platz entschieden werde.

Ob der Schlussmann, der in dieser Saison bislang noch keine Drittliga-Minute verpasst hat (kicker-Notenschnitt 3,05), bereits in der ersten Ligapartie nach der Winterpause gegen den SV Sandhausen (20. Januar, 14 Uhr) wieder zwischen den Pfosten stehen wird, ist aktuell noch unklar. Die Worte des Klubs, wonach ein Comeback nach aktueller Lage "frühestens im Laufe der Rückrunde im neuen Jahr" als möglich erscheint, klingen in diesem Zusammenhang indes nicht unbedingt zuversichtlich.

Debütant Herrmann darf auf weitere Einsätze hoffen

Sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten, stünden Trainer Markus Anfang sowohl Erik Herrmann als auch Kevin Broll als möglicher Ersatz zur Verfügung. Da der erfahrene Broll (158 Drittliga- und 62 Zweitliga-Spiele) in Bielefeld aufgrund einer Grippe im Kader fehlte, durfte der erst 19-jährige Herrmann in den Schlussminuten sein Profidebüt feiern.