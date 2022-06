Dreimaliger Tour-Sieger LeMond kämpft gegen Blutkrebs

Der dreimalige Tour-Sieger Greg LeMond ist an Leukämie erkrankt. Diese schlechte Nachricht machte der 60-jährige am Pfingstmontag auf seiner Website bekannt.

"Zum Glück handelt es sich um eine Krebsform, die behandelbar ist", ließ LeMond wissen. "Die Langzeitprognose sieht sehr gut aus", sagte LeMond: "Glücklicherweise habe ich ein großartiges Team von Medizinern an meiner Seite und genieße die volle Unterstützung meiner Familie, meiner Freunde und meiner Kollegen."

Wie LeMond in seinem Statement berichtete, habe er "einige Wochen lang unter Müdigkeit" gelitten. Nach Bluttests und und einer Knochenmarksbiopsie hat LeMond am vergangenen Freitag die Diagnose erhalten. "Niemand möchte jemals das Wort Krebs hören, aber zugegebenermaßen ist es eine große Erleichterung, jetzt zu wissen, warum ich mich so schlecht fühlte", fügte LeMond weiter aus. Der 60-Jährige wird seine Chemotherapie noch in dieser Woche beginnen.

Für LeMond ist es bereits der zweite schwere gesundheitliche Rückschlag in seinem Leben. Bei einem Jagdunfall im April 1987 wurde er lebensgefährlich verletzt, erst nach mehreren Operationen stand fest, dass er überleben würde.

Legendäres Duell mit Fignon 1989

Greg LeMond gewann 1986 als erster Nicht-Europäer die Tour de France. Zwei weitere Erfolge in Frankreich ließ er 1989 und 1990 folgen. Besonders sein Triumph im Jahr 1989 ging in die Radsport-Geschichte ein. Erst im abschließenden Zeitfahren in Paris entriss er dem bis dato führenden Laurent Fignon das Gelbe Trikot, sein Vorsprung am Ende auf den Franzosen von acht Sekunden ist bis heute der knappste Abstand zwischen einem Tour-Sieger und dem Zweiten.

Neben seinen Toursiegen wurde LeMond zweimal Weltmeister, 1985 schaffte er als Dritter den Sprung auf das Podium beim Giro dItalia. Zudem ist LeMond einer der wenigen prägenden Rennradprofis jener Zeit, die niemals in ihrer Karriere mit Doping in Verbindung gebracht wurden.