Dreimal Free-TV: DFB terminiert DFB-Pokal-Achtelfinale

Der DFB hat das DFB-Pokal-Achtelfinale zeitgenau angesetzt. Drei der acht Spiele werden live im Free-TV übertragen.

Am 5. und 6. Dezember entscheidet sich, welche acht Mannschaften im DFB-Pokal überwintern dürfen. Am Mittwochvormittag und damit drei Tage nach der Auslosung in Dortmund hat der DFB in Abstimmung mit den TV-Partnern die zeitgenaue Ansetzung der acht Achtelfinal-Paarungen vorgenommen.

Eröffnet wird die Runde am Dienstag, 5. Dezember, um 18 Uhr mit dem traditionsreichen Aufeinandertreffen der Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Nürnberg. Das Spiel ist live in der ARD zu sehen und damit das erste von drei Achtelfinals, das nicht nur bei Pay-TV-Sender Sky, sondern auch im Free-TV übertragen wird.

Homburg und Saarbrücken nicht im Free-TV

Das gilt auch für das Bundesliga-interne Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg, das der DFB für jenen Dienstag um 20.45 Uhr angesetzt hat. Auch hier ist die ARD live auf Sendung. "Nur" im Bezahlfernsehen ist dagegen die Zweitliga-interne Begegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf (5. Dezember, 18 Uhr) zu sehen und der Auftritt des letzten verbliebenen Regionalligisten: Der FC Homburg empfängt um 20.45 Uhr Zweitliga-Primus FC St. Pauli.

Am 6. Dezember stehen ebenfalls zwei 18-Uhr- und zwei 20.45-Uhr-Spiele an. Zunächst trifft Bayern-Bezwinger 1. FC Saarbrücken auf Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt und der derzeitige Bundesliga-Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen auf Zweitligist SC Paderborn. In den Spätspielen stehen sich der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund sowie - wie einst in der Bundesliga-Relegation - Hertha BSC und der Hamburger SV gegenüber, wobei VfB- und BVB-Fans in den Genuss einer Free-TV-Übertragung kommen. Das ZDF meldet sich aus Stuttgart.

Die vier Viertelfinalspiele steigen dann am 30./31. Januar sowie 6./7. Februar 2024, also an vier unterschiedlichen Spieltagen, ehe im Halbfinale am 2./3. April entschieden wird, wer am 25. Mai beim Finale in Berlin gegeneinander antreten darf.