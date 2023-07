Dreierpack als Empfehlung: Abifade wechselt nach Mannheim

Der SV Waldhof Mannheim hat sich mit Samuel Abifade (23) verstärkt. An die Quadratestädter hat der Offensivspieler sehr gute Erinnerungen.

An den 14. August des vergangenen Jahres dürfte sich Samuel Abifade noch bestens erinnern. Mit seinem damaligen Klub SV Meppen empfing der Offensivspieler am 4. Spieltag der 3. Liga den SV Waldhof Mannheim - Endstand 6:2. Einer von sieben Heimsiegen des späteren Absteigers, für den Abifade in dieser Partie einen Dreierpack erzielte.

Es waren die einzigen drei Saisontore des gebürtigen Braunschweigers, der insgesamt 23-mal in der 3. Liga für Meppen auflief, den Abstieg aber nicht verhindern konnte. In Mannheim blieb Abifade freilich in Erinnerung - und nun sicherte sich der Waldhof die Dienste des 23-Jährigen.

Seine Abschlussstärke, die er im Spiel gegen uns unter Beweis gestellt hat, erhoffen wir uns künftig des Öfteren. Tim Schork über Samuel Abifade

"Samuel ist ein Spieler mit sehr guter Geschwindigkeit, gepaart mit gutem offensiven Eins-gegen-eins und mit ausgeprägten physischen Attributen", beschreibt Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof, die Stärken Abifades. Dennoch sei er "noch nicht am Ende seiner Entwicklung und wir sehen bei ihm noch Entwicklungsspielraum für die Zukunft." Was Schork von Abifade außerdem erwartet? "Seine Abschlussstärke, die er im Spiel gegen uns unter Beweis gestellt hat, erhoffen wir uns künftig des Öfteren."

Abifade berichtet derweil von guten Gesprächen mit Schork und Trainer Rüdiger Rehm, die ihn "schlussendlich davon überzeugt haben, in die Kurpfalz zu wechseln."

In Mannheim wird Abifade, der nach Malwin Zok (FC Illertissen), Per Lockl (Borussia Mönchengladbach II), Jalen Hawkins (FC Ingolstadt), Jonas Carls (SC Paderborn), Julian Rieckmann (1. FC Magdeburg), Tim Sechelmann (1. FC Magdeburg) und Minos Gouras (Jahn Regensburg) der achte Sommerneuzugang ist, mit der Rückennummer 17 auflaufen.