Drei Tore in 156 Sekunden: Kanada nach grandiosem Comeback im Halbfinale

Dank eines furiosen Endspurts ist Titelverteidiger Kanada nach 0:3-Rückstand gegen Schweden doch noch ins Halbfinale eingezogen.

Obwohl Schweden schon in den ersten 30 Minuten der Viertelfinalpartie in Tampere durch Tore von Carl Klingberg (2.), Willie Nylander (8.) und Max Friberg (29.) mit 3:0 in Führung gegangen war, hatte Kanada insgesamt deutlich mehr Spielanteile. Im zweiten Drittel lautete das Schlussverhältnis gar 19:1 zugunsten der "Ahornblätter".

Aber erst anfangs des Schlussdrittels brach Verteidiger Ryan Graves in der 42. Minute den Bann für die Nordamerikaner. Was dann folgte, sollte eines der spektakulärsten Comebacks der jüngere WM-Geschichte werden: Denn nur 113 Sekunden vor der Schlusssirene gelang Pierre-Luc Dubois der Anschlusstreffer zum 2:3. Exakt 30 Sekunden später glich Mathew Barzal - wieder mit extra Feldspieler - zum 3:3-Ausgleich und sorgte damit für die Overtime.

In der Verlängerung musste schließlich Nylander nach wenigen Sekunden auf die Strafbank und so gelang Drake Batherson, bei den Ottawa Senators Teamkollege des deutschen Jungstars Tim Stützle, im Powerplay bei Vier-gegen-Drei die Entscheidung.

Damit folgte Kanada Tschechien, das Deutschland im Parallelspiel besiegte, ins Semifinale der WM.