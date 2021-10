Drei positive Corona-Fälle bei Hoffenheims U 23

Eine Corona-Testung in dieser Woche ergab bei der U 23 der TSG Hoffenheim sowohl bei Trainer Kai Herdling als auch bei zwei Spielern positive Ergebnisse.

Der 37-jährige Herdling sowie die beiden Spieler begeben sich nun in eine 14-tägige häusliche Quarantäne, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Herdlings Aufgaben werden vorübergehend Co-Trainer Matthias Cuntz und Otmar Rösch, Reha-Trainer der Profis, übernehmen. Rösch agierte bereits in der Vergangenheit als Co- und Interimstrainer der U 23.

In der Regionalliga Südwest empfängt die Zweitvertretung der TSG, die nach zwölf Spieltagen auf Platz acht rangiert, am Freitag (19.30 Uhr) den FK Pirmasens.