Drei Leistungsträger zurück: Dänemarks Kader fürs Deutschland-Spiel

Im zweiten Halbfinale bei der Handball-EM in Deutschland trifft Dänemark auf den Gastgeber. Im Kader von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen gibt es keine Überraschungen - ein prominentes Trio ist zurück.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Der Countdown läuft. Ab 20.30 Uhr trifft Dänemark, das zuletzt drei WM-Titel in Folge feiern konnte, auf Gastgeber Deutschland. Rund eine Stunde vor Anpfiff wurde auch bekannt, mit welchem Kader Nationalcoach Nikolaj Jacobsen das Halbfinale angeht.

Wenig überraschend kehrt nach dem 25:28 gegen Slowenien zum Abschluss der Hauptrunde ein Trio zurück: Den Halbrechten Mathias Gidsel (Füchse Berlin), den Halblinken Simon Pytlick (SG Flensburg-Handewitt) und Kreisläufer Magnus Saugstrup (SC Magdeburg) hatte Jacobsen angesichts des bereits feststehenden Gruppensieges der Staffel in Hamburg geschont.

Insgesamt zehn Bundesliga-Profis bestreiten das EM-Semifinale in ihrer Wahlheimat. Mit Rasmus Lauge (GOG Handbold) oder Niklas Landin (Aalborg Handbold) gehören aber auch einige ehemalige HBL-Spieler zum dänischen Aufgebot. Der Halbrechte Emil Madsen (GOG Handbold), Torschützenkönig der Champions League in der Saison 2022/23, wird dann ab kommendem Sommer für den THW Kiel auflaufen. Der Linkshänder schaffte es aber nicht ins Aufgebot. So erging es auch Flensburgs Rechtsaußen Johan Hansen.

Spannende Rolle von Löwen-Linkshänder Kirkelökke

Eine spannende Rolle im Kader nimmt sicherlich Niclas Kirkelökke von den Rhein-Neckar Löwen, der im kommenden Sommer nach Flensburg wechseln wird, ein. In Mannheim spielt Kirkelökke eigentlich auf Halbrechts, im dänischen Nationalteam häufig auf Rechtsaußen, wo er über Kreuzungen als zusätzlicher Rückraumspieler genutzt werden kann.

Als Schlüsselspieler bei den Dänen gelten neben dem besten Torhüter-Duo der Welt, das Niklas Landin gemeinsam mit Emil Nielsen vom FC Barcelona bildet, allen voran Gidsel und der dreimalige Welthandballer Mikkel Hansen (2011, 2013, 2018).

Der dänische Kader fürs Deutschland-Spiel:

Tor: Niklas Landin (Aalborg Handbold), Emil Nielsen (FC Barcelona)

Linksaußen: Magnus Landin (THW Kiel), Emil Manfeldt Jakobsen (SG Flensburg-Handewitt)

Rückraum links: Simon Pytlick (SG Flensburg-Handewitt), Michael Damgaard (SC Magdeburg), Henrik Möllgaard, Mikkel Hansen (beide Aalborg Handbold)

Rückraum Mitte: Mads Mensah Larsen (SG Flensburg-Handewitt), Rasmus Lauge (Bjerringbro-Silkeborg)

Rückraum rechts: Mathias Gidsel (Füchse Berlin)

Rückraum rechts/Rechtsaußen: Niclas Kirkelökke (Rhein-Neckar Löwen)

Rechtsaußen: Hans Lindberg (Füchse Berlin)

Kreis: Magnus Saugstrup (SC Magdeburg), Simon Hald (Aalborg Handbold), Lukas Jörgensen (SG Flensburg-Handewitt)