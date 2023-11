Drei Bundesliga-Spieler dabei: Das sind die Nominierten für Afrikas Fußballer des Jahres

Der afrikanische Fußballverband CAF hat die Nominiertenliste für Afrikas Fußballer des Jahres 2023 bekanntgegeben. Auch drei Bundesligaspieler finden sich darunter.

30 Spieler umfasst die Liste, die der CAF am Mittwochmittag veröffentlichte. Der Sieger wird am 11. Dezember bei den CAF Awards in Marrakesch bekanntgegeben. Hoffnungen machen dürfen sich auch drei Bundesligaspieler: Dortmunds Linksverteidiger Ramy Bensebaini (Algerien), Leverkusens Innenverteidiger Edmond Tapsoba (Burkina Faso) sowie Stuttgarts Mittelstürmer Serhou Guirassy (Guinea) stehen auf der Shortlist.

Auch Sadio Mané (Senegal), der bis zum Sommer noch beim FC Bayern unter Vertrag stand, findet sich unter den Nominierten. Für andere Bundesligaspieler wie Leverkusens Victor Boniface (Nigeria), Bremens Naby Keita (Guinea) oder Frankfurts Omar Marmoush (Ägypten) war hingegen kein Platz.

Erstmals Auszeichnung für Torhüter

Die beiden bis dato letzten Awards hatte jeweils Mané eingestrichen, der sowohl 2022 als auch 2019 als Sieger hervorging. 2020 und 2021 war die Auszeichnung aufgrund der Corona-Pandemie nicht vergeben worden. Favorit auf die Auszeichnung in diesem Jahr ist bei den Buchmachern der Nigerianer Victor Osimhen, der die SSC Neapel als Torschützenkönig zum ersten Serie-A-Titel seit 33 Jahren geschossen hatte. Rekordsieger der Auszeichnung sind mit jeweils vier Titeln Samuel Eto'o (Kamerun) und Yaya Touré (Elfenbeinküste).

Ebenfalls am 11. Dezember gekürt werden der beste Spieler auf afrikanischer Vereinsebene, der beste junge Spieler, der beste Trainer, die beste Nationalmannschaft, die beste Klubmannschaft - und erstmals auch der beste Torhüter. Für die Auszeichnung, die der Verband neu eingeführt hat, gilt der Marokkaner Bono als klarer Favorit. Der Keeper, der im Sommer nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal wechselte, hatte zuvor mit zwei gehaltenen Versuchen im Elfmeterschießen des Finals gegen die AS Rom maßgeblich zum Europa-League-Titel des FC Sevilla beigetragen.

Die Nominierten für die Auszeichnungen bei den Frauen will der CAF zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Die Nominierten für Afrikas Fußballer des Jahres 2023

Ramy Bensebaini (Algerien/Borussia Dortmund)

Riyad Mahrez (Algerien/Al-Ahli)

Edmond Tapsoba (Burkina Faso/Bayer 04 Leverkusen)

Andre-Frank Zambo Anguissa (Kamerun/SSC Neapel)

Vincent Aboubakar (Kamerun/Besiktas)

Ibrahima Sangaré (Elfenbeinküste/Nottingham Forest)

Seko Fofana (Elfenbeinküste/Al-Nassr)

Chancel Mbemba (DR Kongo/Olympique Marseille)

Fiston Mayele (DR Kongo/Pyramids FC)

Mahmoud Abdel Moneim (Ägypten/Al-Ahly)

Mohamed Abdelmonem (Ägypten/Al-Ahly)

Mohamed El-Shenawy (Ägypten/Al-Ahly)

Mohamed Salah (Ägypten/FC Liverpool)

Mohammed Kudus (Ghana/West Ham United)

Thomas Partey (Ghana/FC Arsenal)

Serhou Guirassy (Guinea/VfB Stuttgart)

Yves Bissouma (Mali/Tottenham Hotspur)

Achraf Hakimi (Marokko/Paris St. Germain)

Azzedine Ounahi (Marokko/Olympique Marseille)

Hakim Ziyech (Marokko/Galatasaray)

Sofyan Amrabat (Marokko/Manchester United)

Yahya Jabrane (Marokko/Wydad Casablanca)

Bono (Marokko/Al-Hilal)

Youssef En-Nesyri (Marokko/FC Sevilla)

Peter Shalulile (Namibia/Mamelodi Sundowns)

Victor Osimhen (Nigeria/SSC Neapel)

Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)

Pape Matar Sarr (Senegal/Tottenham Hotspur)

Percy Tau (Südafrika/Al-Ahly)

Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunesien/Ferencvaros Budapest)