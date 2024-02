Draisaitl über Olympia-Rückkehr der NHL: "Entscheidung bedeutet mir alles"

Die Ankündigung seitens der NHL, ihre Spieler 2026 und 2030 wieder an den Olympischen Spielen teilnehmen zu lassen, sorgte beim deutschen Superstar Leon Draisaitl für große Emotionen.

Am Freitag hatte die NHL gemeinsam mit dem Eishockey Weltverband IIHF erklärt, erstmals seit 2014 während der Spiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo pausieren zu wollen, um ihre Akteure am olympischen Eishockey-Turnier teilnehmen zu lassen.

"Neben Stanley Cup das, was ich am meisten will"

Die Reaktion von Leon Draisaitl folgte prompt: "Die Entscheidung, die Spieler für die Olympischen Spiele 2026 und 2030 freizugeben, bedeutet mir alles", machte der Weltklassespieler der Edmonton Oilers am Samstag am Rande des All-Star-Wochenendes in Toronto klar.

"Für mich persönlich ist dies neben dem Stanley Cup das, was ich am meisten will. Leider hat es in den letzten Jahren nicht mit einer Teilnahme geklappt, jetzt freue ich mich umso mehr, dass es bei den nächsten zwei Olympischen Spielen möglich sein wird. Ich freue mich wirklich sehr darauf", fuhr der 28-Jährige fort.

"4 Nations Faceoff" statt All-Star Game 2025

Schon vor der Olympia-Rückkehr will die NHL im Frühjahr 2025 ein eigenes Turnier ausrichten, dass aufgrund der Problematik um das derzeit von internationalen Turnieren ausgeschlossene Russland allerdings im kleineren Format als die zunächst geplante Rückkehr eines World-Cup-Turniers erfolgt.

So soll ein sogenanntes "4 Nations Faceoff", also ein Vier-Nationen-Turnier, mit Kanada, den USA, Finnland und Schweden stattfinden. In insgesamt sieben Partien sollen die vier Teams, die - wie ein regulärer NHL-Kader - jeweils 23 Spieler umfassen sollen, den Sieger ausspielen. Das Turnier soll im Februar 2025 ausgetragen werden und zugleich ein All-Star Game ersetzen.