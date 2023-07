Dotchev will Bär bis zum Start "aufpeppeln"

Der FC Erzgebirge Aue blickt dem Saisonstart Anfang August gegen den FC Ingolstadt entgegen. Der neue Torjäger muss bis dahin noch Fahrt aufnehmen.

"Jeder haut sich rein, was es mir nicht leicht macht", sagte Pavel Dotchev nach dem jüngsten 1:0-Testspielsieg bei Regionalligist Chemie Leipzig, der durch einen Treffer des eingewechselten Neuzugangs Steffen Meuer herbeigeführt werden konnte. Personell konnte der 57-jährige Auer Trainer-Routinier nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Von der zu erwartenden Stammelf fehlten nur Martin Männel, der gesundheitlich passen musste und Neuzugang Marcel Bär, den Probleme an der Achillessehne plagen. "Marcel braucht noch etwas Zeit. Am Dienstag wird er wieder mit dem Team einsteigen", sagte Dotchev, der den Ex-Löwen bis zum Saisonstart "aufpeppeln" will.

Vor dem Auftakt: Köln wartet noch

Der FC Erzgebirge startet am 6. August mit einem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt in die neue Drittliga-Saison. Am Samstag (14 Uhr) tragen die Sachsen noch einen Test beim 1. FC Köln aus.