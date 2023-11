Dotchev: "Es fehlen Nuancen zur Spitzenmannschaft"

Nach der späten Niederlage gegen Verl wartet nun die SpVgg Unterhaching auf Erzgebirge Aue. Vor der Partie hat Aues Trainer Pavel Dotchev ein erstes Zwischenfazit zur Saison gezogen.

Sieht sein Team nahe an einer Spitzenmannschaft: Pavel Dotchev. IMAGO/Fotostand

Das war eine richtig bittere Geschichte für Aue am vergangenen Spieltag. Gegen den SC Verl hatten die Lila-Weißen lange wie der sichere Sieger ausgesehen. Dann rotierte Dotchev in der Schlussphase, nahm vier Wechsel vor und mit Mirnes Pepic unter anderem den besten Spieler der Auer vom Platz. Zwei späte Gegentreffer folgten und Verl drehte die Partie innerhalb von zwei Minuten. "Fußball ist manchmal nicht zu erklären. Es ist sehr schmerzhaft alles", kommentierte Aues Trainer Pavel Dotchev die Heimniederlage und analysierte weiter: "Wir sind beim ersten Tor ausgekontert worden. Das darf nicht passieren."

Dotchev: "Könnten fünf, sechs Punkte mehr haben"

Dotchev gab sich in der Nachbetrachtung des Spiels reflektiert: "Wir sind keine Träumer. Die Jungs sind kritisch mit der Niederlage umgegangen." Generell bemängelte der Coach mangelnde Cleverness bei seinem Team, die sich auch am vergangenen Wochenende bemerkbar machte. Anstatt die Punkte zu sichern und über die Zeit zu bringen, ließ man sich auskontern. "Von der Leistung her könnten wir fünf, sechs Punkte mehr haben", zog Dotchev eine erste Zwischenbilanz der aktuellen Saison. "Uns fehlen Nuancen, um eine Spitzenmannschaft zu sein."

Um die Spitzenplätze nicht aus den Augen zu verlieren, bedarf es am 15. Spieltag für die auf Platz sieben rangierenden Auer eines Punktgewinns. Im Hinblick auf das kommende Auswärtsspiel in Unterhaching (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) beschwor Dotchev den Teamgeist: "Wir dürfen uns nicht zerfleischen, sondern müssen uns unterstützen."

Keine Ausfälle

Die Spielvereinigung aus Unterhaching hat zuhause erst einmal verloren und konnte die letzten beiden Ligaspiele für sich entscheiden. "Wir wollen wieder punkten und den Anschluss nach oben halten", gab sich Dotchev selbstbewusst. Vor dem Liga-Neuling aus Bayern hat er aber auch Respekt und forderte eine "gute Leistung" von seiner Mannschaft, um etwas Zählbares nach Sachsen zu entführen. Helfen könnte dabei das breite Aufgebot der Veilchen. Alle Spieler sind an Bord vor der kommenden Aufgabe. Auch Anthony Barylla ist nach einer Oberschenkelverletzung zurück im Mannschaftstraining.