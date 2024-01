Dotchev: "Alles zu kompliziert, nicht zielstrebig genug"

Unter der Woche musste sich Erzgebirge Aue beim SV Sandhausen geschlagen geben. Was Cheftrainer Pavel Dotchev am Samstag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Lübeck sehen will, wusste er schon kurz nach dem Abpfiff.

Pavel Dotchev will mit Erzgebirge Aue zurück in die Erfolgsspur. IMAGO/Picture Point