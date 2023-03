Dortmunder Sorgen um formstarken Brandt

Julian Brandt ist herausragend in Form - und wird nun von einer Verletzung ausgebremst. In London musste der 26-Jährige schon nach wenigen Minuten ausgewechselt werden.

Julian Brandt war in den letzten Wochen einer der besten, wenn nicht gar der beste Spieler der Dortmunder. In vier der letzten fünf Bundesliga-Spielen traf der offensive Mittelfeldmann. Dazu war der 26-Jährige immer einer der Spieler beim BVB, der für überraschende Momente sorgte.

Aber nun wird Brandt ausgebremst. Denn nach nur wenigen Minuten des Achtelfinal-Rückspiels der Champions League an der Stamford Bridge beim FC Chelsea hat sich der Dortmunder verletzt. Der Offensivmann griff sich an den hinteren linken Oberschenkel und verließ humpelnd den Platz. Nach nur fünf Minuten kam Giovanni Reyna für Brandt ins Spiel.

Der Ausfall kommt zur Unzeit, denn die Partie bei Chelsea ist von immenser Bedeutung - und schon am Samstag steht das prestigeträchtige Revierderby beim FC Schalke 04 an. Und für den Hinterkopf: Am 1. April gastiert Dortmund in der Bundesliga zum Topspiel beim FC Bayern.

Davor findet die erste Länderspielpause statt, in der sich der Mittelfeldspieler gerne bei Bundestrainer Hansi Flick wieder nachhaltig ins Gespräch bringen wollte.

Das Spiel Chelsea gegen Dortmund im LIVE!-Ticker