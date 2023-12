Dortmund zwischen den Extremen, Bayern unerreicht: Besondere CL-Gruppenphasen

Ein einmaliges Kunststück

Eine Gruppenphase zum Vergessen erlebt Deportivo La Coruna in der Saison 2004/05. In einer Gruppe mit der AS Monaco, dem FC Liverpool und Olympiakos Piräus gelingt den Spaniern das bis heute einmalige Kunststück, in sechs Spielen kein einziges Tor zu erzielen. Zwei torlose Remis springen immerhin heraus, nach sechs Spielen ist dennoch Schluss. Getty Images