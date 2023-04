Dortmund muss in Leipzig auf Haller verzichten

Borussia Dortmund muss heute Abend im Pokal-Viertelfinale bei RB Leipzig (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Sebastien Haller verzichten.

Sebastien Haller wird Borussia Dortmund im Pokal in Leipzig fehlen. IMAGO/RHR-Foto

Wie die "Ruhrnachrichten" berichte, ist der BVB ohne den Angreifer nach Sachsen gereist. Hinter dem Einsatz des ivorischen Nationalstürmers hatte bereits im Vorfeld ein Fragezeichen gestanden.

Denn Haller hatte bei der 2:4-Niederlage der Westfalen im Topspiel am Samstagabend bei Bayern München einen Schlag auf das Knie abbekommen und sich das Gelenk dabei verdreht. Wie BVB-Coach Edin Terzic am Dienstag berichtete, konnte Haller deswegen am Montag nicht trainieren.

Neben Haller müssen die Schwarz-Gelben bei RB in der Offensive auch noch auf Nationalstürmer Karim Adeyemi verzichten, der noch seine Rotsperre aus der Zweitrundenpartie bei Hannover 96 absitzt. Nicht im Kader steht erneut Talent Julien Duranville, bei dem Terzic Vorsicht walten lassen will. In der Defensive fehlte zudem Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck nach seinem Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung im Oberschenkel.