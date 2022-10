Dank Rijkhoff: Dortmund holt ersten Youth-League-Sieg

Borussia Dortmund wahrt die Chance auf die Playoff-Runde der UEFA Youth League. Dank eines Doppelpacks von Julian Rijkhoff gewinnt die BVB-U19 mit 2:0.

Den Dortmundern war von Anfang an anzumerken, dass sie nach drei sieglosen Spielen in der Youth League und einem Punktgewinn in Sevilla in der Vorwoche vor heimischem Publikum endlich den ersten Sieg einfahren wollten. Bereits nach zwei Minuten verbuchte Rijkhoff nach einem tollen Steckpass von Bamba den ersten Abschluss, Sevillas Schlussmann konnte aber parieren.

Die Schwarz-Gelben blieben aber die aktivere Mannschaft und belohnten sich. Erneut war es Bamba, der mit einem Solo und einem anschließenden Querpass einleitete, in der Mitte stand Rijkhoff blank und traf zur Führung (25.). Die Partie wurde hitzig und war von vielen Fouls und Unterbrechungen geprägt. Inmitten dieser Phase war es erneut der Niederländer, der kurz vor der Pause auf 2:0 hätte stellen können, doch Castillo war vor ihm am Ball (42.)

Im zweiten Durchgang erwischte dann Sevilla den besseren Start, doch egal, wie sehr die Gäste drückten, an BVB-Schlussmann Ostrzinski war kein Vorbeikommen. Die Dortmunder sorgten dann und wann mal für Entlastung, fast immer tauchte dabei Torschütze Rijkhoff vor dem Gäste-Tor auf.

Tore und Karten 1:0 Rijkhoff (25', Rechtsschuss, Bamba) 2:0 Rijkhoff (88', Rechtsschuss, Nwachukwu) Borussia Dortmund Kamara (40. ) FC Sevilla Pablo Rivera (35. ), Alberto Collado (43. ), Sergio Martinez (79. ) Dortmund Aufstellung Ostrzinski - Semic, Collins, Cisse, H. Blank - Kamara , Gürpüz , Walz - Brunner , Rijkhoff , Bamba Einwechslungen 46. Lubach für Kamara

62. Simic für Bamba

62. Nwachukwu für Brunner

78. Onofrietti für Gürpüz

62. Nwachukwu für Brunner

78. Onofrietti für Gürpüz

90. T. Meiser für Rijkhoff Reservebank Kirsch (Tor), Korzynietz Trainer: Tullberg Sevilla Aufstellung Jose Antonio Castillo - Sergio Martinez , Alvaro Diaz, Ortin, Diego Hormigo - Alberto Collado , Manu Bueno , Pablo Rivera , Alejandro Vazquez - Raul Gomez , Alexandro Fernandez Einwechslungen 46. I. Sow für Raul Gomez

59. Alvarez für Alejandro Vazquez

66. Mario Naranjo für Manu Bueno

66. Daniel Liduena für Alberto Collado

86. Iker Villar für Pablo Rivera Reservebank Alberto Gonzalez, Ivan Morales Schiedsrichter-Team Luca Pairetto Italien

Der belohnte sich kurz vor Schluss für seinen starken Auftritt und traf nach einem astreinen Konter zum Endstand (88.). Durch den 2:0-Sieg rückt Dortmund bis auf drei Punkte an Kopenhagen heran und hält sich damit die Chance auf die Playoff-Runde offen. Bevor es am 25.10. (16 Uhr) zum Duell mit Manchester City kommt, steht am Samstag (11 Uhr) das Pokal-Achtelfinale gegen den FC St. Pauli an.