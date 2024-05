Bereits in der Gruppenphase trafen beide Mannschaften aufeinander. Paris gewann dabei sein Heimspiel am 19. September mit 2:0. Mbappé hatte PSG mit einem strittigen Handelfmeter in Führung gebracht, ehe der Ex-Dortmunder Hakimi den Endstand besorgte. Das Rückspiel am 13. Dezember in Dortmund endete mit 1:1 (Tore Adeyemi, Zaire-Emery). Den Gruppensieg in Gruppe F sicherte sich durch das Remis der BVB.