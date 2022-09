Kopenhagen bringt dezimiertem BVB beim Youth-League-Start Niederlage bei

Borussia Dortmunds U 19 hat am ersten Spieltag der Youth League verloren. Der BVB hatte phasenweise Glück, am Ende aber stand es dennoch 0:2.

In der ersten halben Stunde gab es nur einen kleinen Aufreger im Strafraum der dänischen Gäste. Es war aber richtig, nicht auf den Punkt zu zeigen: Bamba hatte gegen Kopenhagens Keeper Dithmer zu schnell abgehoben und konnte froh sein, nicht wegen einer Schwalbe verwarnt worden zu sein (8.).

Kopenhagen trifft zunächst den Pfosten

Richtig interessant wurde es erst vor dem Pausenpfiff. Zunächst traf Oskarsson zum Glück für Dortmund aus kurzer Distanz nur den Pfosten (38.), ehe Schwarz-Gelb vorne aufkam. Jedoch waren Güpitz und Semic (44., 45.+1) im Sechzehner zu unentschlossen, sie verpassten gute Gelegenheiten.

Kurz nach dem Seitenwechsel erfolgte für den BVB ein heftiger Rückschlag. Keeper Ostrzinski wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (51.), obwohl er bei seinem Foul kurz vor dem Strafraum an Oskarsson nicht der letzte Mann gewesen war. Ersatztorhüter Kirsch hielt den fälligen Freistoß durch Sahsah (53.).

Hauptdarsteller Oskarsson und Schlichting sorgen für Entscheidung

Obwohl die Dortmunder fast eine Hälfte in Unterzahl agierten, gab es lange kaum Chancen zu sehen. In der Schlussphase drehten die Dänen letztlich auf: Der umtriebige Oskarsson (78.) und Schlichting nach einem Konter (83.) sorgten für den aus BVB-Sicht bitteren Endstand.

Dortmund muss nach der ersten Runde des DFB-Junioren-Pokals bei Energie Cottbus (Samstag, 11 Uhr) in der Youth League am 14. September ab 16 Uhr bei ManCity ran. Die Citizens besiegten Sevilla, das am zweiten Spieltag in Gruppe G ebenfalls am Mittwoch ab 16 Uhr in Kopenhagen ran muss, klar mit 5:1.