Zwei späte Tore: BVB und Hertha trennen sich remis

In diesen Tagen wird der deutsche Meister bei den A-Junioren ausgespielt. Die Halbfinals finden in Hin- und Rückspiel statt. Im ersten Duell trennten sich der BVB und Hertha am Donnerstag 2:2.

Auf dem Spielberichtsbogen fanden sich einige bekannte Namen wieder. Der BVB bot unter anderem U-17-Weltmeister Brunner auf, der zum besten Spieler des Turniers gewählt worden war. Oder aber Mittelfeldmann Wätjen, der jüngst sein Profidebüt gefeiert hatte.

Aber auch Hertha hatte einige bekannte Namen aus der ersten Mannschaft dabei, Klemens (22 Spiele in der 2. Liga), Bence Dardai (acht Partien in Liga 2) und Maza (zwei Bundesliga-Spiele, 13 Partien in der 2. Liga) liefen von Beginn an auf.

Den besseren Start erwischten die Dortmunder, die in der zehnten Minute in Führung gingen: Brunners Schluss klatschte an den Innenpfosten und tänzelte anschließend die Linie entlang, Campbell schaltete schnell und grätschte die Kugel in die Maschen. Es war eine ausgeglichene erste Hälfte, in der der BVB die etwas gefährlichere Mannschaft war. Lubach schlenzte vorbei (19.), Campbell verpasste den Doppelpack nur knapp (21.).

Hertha dreht das Spiel - BVB hat die Antwort

Mit der zarten Führung für Dortmund ging es auch in die Kabine. Hertha war also gefordert - und die Gäste machten nach dem Seitenwechsel Druck. Als Lohn gab es den Ausgleich nach einem Standard. In der Folge einer kurzen Ecke flankte Michelbrink die Kugel scharf nach innen, dort nickte Rölke zum 1:1 ein (69.).

Anschließend ging es eher etwas ruhiger zu, ehe die Partie am Ende nochmal richtig Fahrt aufnahm. Zunächst grätschte Joker Bellomo den Ball nach einer Hereingabe von Maza über die Linie und drehte somit für Hertha das Spiel (89.). Die Antwort der Borussen ließ nicht lange auf sich warten, nach einem Standard traf der ebenfalls eingewechselte Herrmann zum 2:2-Endstand (90.+1).

Durch dieses Ergebnis ist für das Rückspiel am Montag (11 Uhr, LIVE! bei kicker) noch alles offen. Der Gewinner zieht dann ins Finale um die deutsche A-Junioren-Meisterschaft ein und bekommt es höchstwahrscheinlich mit Hoffenheim zu tun. Die TSG siegte am Mittwoch klar und deutlich mit 6:2 in Mönchengladbach.