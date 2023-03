Der 18. Elfmeter entscheidet: BVB verpasst erstes Youth-League-Halbfinale

Borussia Dortmund hat das erste Youth-League-Halbfinale der Vereinsgeschichte verpasst. Das Viertelfinale gegen Hajduk Split geriet zum dramatischen Elfmeter-Krimi - mit dem besseren Ende für die Kroaten.

Über fehlende Atmosphäre konnten sich die Akteure beider Teams nicht beschweren. Rund 16.000 Zuschauer waren im Signal-Iduna-Park anwesend - und unter Profi-Bedingungen legten die Youngster auf beiden Seiten direkt los. Nach einer Ecke prüfte Arkovic BVB-Keeper Ostrzinski (4.), Schwarz-Gelb wurde durch zwei kurz aufeinanderfolgende Distanzschüsse von Cisse und Brunner (11.) gefährlich.

Die Hausherren hatten mehr vom Spiel, Split verlegte sich hauptsächlich aufs Kontern - und hatte auf diese Weise durch Brajkovic (21.) die erste echte Großchance - und auch die einzige der ersten Hälfte. Dem BVB fehlte vor allem offensiv die Durchschlagskraft, Split machte über Konter den etwas gefährlicheren Eindruck in einer Partie, die Mitte des ersten Durchgangs zusehends verflachte.

Antunovic belohnt Split - doch Rijkhoff antwortet sofort

Nach dem Seitenwechsel wurde die optische Überlegenheit der Westfalen zunächst noch größer - doch wieder hatte Split die großen Chancen. Ostrzinski und Bamba mussten in Personalunion gegen Skoko und Vrcic noch den Rückstand vereiteln (64.), der kurze Zeit darauf aber Realität war, als Antunovic eine Maßflanke von Brajkovic einköpfte (71.).

Der BVB zeigte sich aber nicht geschockt und fand die prompte Antwort: Der erst kurz zuvor eingewechselte Ludwig holte gegen den ungestümen Arkovic einen Elfmeter heraus, den Goalgetter Rijkhoff sicher zum Ausgleich verwandelte (76.).

Dortmund war nun wieder obenauf, Bamba verpasste per Freistoß noch die Entscheidung in der regulären Spielzeit (83.) - doch der BVB hatte auch großes Glück: Ludwigs misslungene Klärungsaktion landete an der Unterkante der Latte (90.+2), ein Eigentor hätte den Knockout bedeutet.

16 Elfmeter in Folge verwandelt - dann patzt Mane

Stattdessen ging es nach 90 Minuten ins Elfmeterschießen, in dem sich der BVB bereits im Achtelfinale gegen Paris St. Germain durchgesetzt hatte. Diesmal war Dortmunds Keeper Ostrzinski aber - wie sein Gegenüber Buljan - lange ohne Auftrag, die ersten 16 (!) Schüsse fanden allesamt den Weg ins Netz. Dann zeigte BVB-Innenverteidiger Mane Nerven, Buljan hielt seinen schwachen Schuss - und mit dem nächsten Versuch schoss Kavelj die Kroaten ins Halbfinale.

Damit sind Schalke (2014) und Hoffenheim (2019) weiterhin die beiden einzigen deutschen Teams, die es in der Youth League ins Halbfinale geschafft haben. Split trifft im Final Four, das im April in Nyon ausgespielt wird, zunächst auf die AC Mailand.