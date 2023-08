Doppelpacker Nmecha sorgt für BVB-Sieg über Ajax

Borussia Dortmund hat zum Saisonauftakt 3:1 gegen Ajax Amsterdam aus den Niederlanden gewonnen. Der letzte Test vor dem Start der Pflichtspiele brachte einen Gewinner hervor.

Edin Terzic startete mit zwei BVB-Neuzugängen, Bensebaini und Sabitzer. Außerdem begannen Keeper Meyer, Ryerson und Ex-Kapitän Reus, Adeyemi fehlte aufgrund muskulärer Probleme ebenso wie Kobel (leichter Muskelfaserriss). Maurice Steijns vertraute bei Ajax auf die Ex-Bundesligaspieler Klaassen (Bremen) und Brobbey (Leipzig), in der Offensive agierten Kudus und Bergwijn.

Brandt trifft nach toller Vorarbeit schnell

Im fast ausverkauften Signal-Iduna-Park nahmen sich beide Teams zu Beginn keine Pausen. Bereits nach drei Minuten prüfte Sabitzer aus der Distanz Rulli, wenig später konnte der Ajax-Keeper nicht mehr retten: Hummels flankte per Außenrist auf den ersten Pfosten, Brandt vollendete volley (6.).

Brobbey kontert die BVB-Führung umgehend

Wer nun dachte, dass Ajax davon beeindruckt sei, lag falsch: Direkt nach der BVB-Führung glichen die Niederländer aus, Brobbey traf freistehend per Kopf, Hummels war zu weit weg gestanden (7.). Im Anschluss ging es viel hin und her, Reus scheiterte nach einem Haller-Hackentrick an Rulli (15.).

Die nächste gute Chance gehörte wieder Reus, der für überlegene Dortmunder am auf der Linie klärenden Aertssen scheiterte (27.). Hinten verteidigte der BVB teilweise luftig, Meyer parierte gegen den freistehenden Bergwijn stark (29.). Einer der auffälligsten Spieler beim Vizemeister der Bundesliga war weiterhin dessen Ex-Kapitän, Reus scheiterte erneut an Rulli (43.). Zuvor hatte Haller knapp über das Tor geschossen (36.).

Zur Pause blieb Reus draußen, Nmecha kam beim BVB ins Spiel. Für Ajax neu in der Partie war Innenverteidiger Medic, der erst am Vormittag offiziell vom FC St. Pauli in die Niederlande gewechselt war. Medic war es auch, der kurz nach Wiederanpfiff vor der Linie rettete (47.). Zu retten war für Keeper Rulli sieben Minute später dafür nichts mehr: Joker Nmecha vollendete nach Hallers Ablage überlegt und ließ sich feiern (54.).

Nmecha brauchte nicht lange, um den Doppelpack zu schnüren, der Neuzugang aus Wolfsburg schloss nach Ryersons Energieleistung und Besebainis Ablage gekonnt ab und traf erneut (60.). Auf der Gegenseite verfehlte Kudus das Tor knapp (62.).

BVB-Keeper Meyer zeigt starke Leistung

Bei Ajax, für das Ex-Frankfurter Ramaj ab der 64. Minute das Tor hütete, ging lange wenig nach vorne, weil der BVB dominierte. Nach einigen Wechseln der Hausherren aber hatten die Niederländer gute Chancen, die Meyer zweimal stark vereitelte (73. gegen Bergwijn, 76. gegen van den Boomen).

Da auch Torschütze Brobbey im Eins-gegen-eins mit Meyer den Kürzeren zog (80.) und auf der Gegenseite Hato kurz vor der Linie ein Eigentor von Berghuis verhinderte (86.), blieb es beim 3:1 für den BVB, der vorne einen starken Joker parat hatte und hinten einen gut aufgelegten Torhüter.

Am Samstag startet der BVB mit dem ersten Pflichtspiel in die Saison, in der ersten Runde des DFB-Pokals wartet Regionalligist TSV Schott Mainz (15.30 Uhr). Ajax startet wenige Stunden später gegen Heracles Almelo in die Eredivisie (20 Uhr).