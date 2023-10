Ein Doppelschlag genügt: Milan bezwingt den BVB

Borussia Dortmunds U 19 hat nach vier Siegen in Serie wieder verloren. In der Youth League musste sich der BVB der AC Mailand knapp geschlagen geben.

Die Spieler der U 19 von Milan hatten in Dortmund Grund zum Jubel. IMAGO/Patrick Ahlborn

Das erste Spiel in Gruppe F gewannen beide Teams, der BVB mit 1:0 bei PSG und Milan mit 4:0 gegen Newcastle. In Dortmund ging es also um die vorzeitige Tabellenführung - die Hausherren sollten diese nicht erobern.

Sia bringt Milan artistisch in Führung, Zeroli legt nach

Trotz vier Siegen in Serie mit einer Tordifferenz von 8:0 zuvor fand die von Mike Tullberg trainierte U 19 der Schwarz-Gelben nicht ins Spiel. Stattdessen kassierte Dortmund früh das 0:1 durch Sia, der Lisewski artistisch nach einem Standard überwand (16.).

Milan baute die verdiente Führung kurz darauf sogar aus: Kapitän Zeroli platzierte die Kugel unhaltbar ins linke Eck (22.). Beim Doppelschlag binnen sechs Minuten hieß der Vorbereiter beide Male Traoré.

Während des gesamten Spiels fanden die Hausherren wiederum kaum vorne statt und hatten es Lisewski zu verdanken, dass es nicht 0:3 stand. Der Keeper war im Duell mit Scotti zweimal als Sieger hervorgegangen (27., 65.).

Brunners Anschlusstor kommt zu spät

Der BVB erhöhte zum Ende hin den Druck. Zunächst war Brunner an Mailands Torhüter Bartoccioni gescheitert (73.). Doch während Traoré nicht an Lisewski vorbeigefunden hatte (83.), köpfte Brunner in der Nachspielzeit das 1:2 (90.+2).

Bei diesem sollte es am Ende bleiben, der Anschlusstreffer erfolgte zu spät. Milan führt die Tabelle in Gruppe F damit an.