Doncic und die Verantwortung: "Ich habe schrecklich gespielt"

Luka Doncic gehörte zu den dominierenden Akteuren bei der Basketball-EM. Doch im Viertelfinale konnte auch der NBA-Star das Aus seiner Slowenen nicht abwenden. Ausreden bemühte er nicht.

Die nächste Doncic-Gala gab es nicht. Nach den teilweise dominanten Auftritten des Superstars mit 36 Punkte gegen Deutschland, 47 gegen Frankreich und 35 gegen Belgien waren die Erwartungen vor dem Viertelfinale gegen Polen groß - doch der NBA-Star konnte sie diesmal nicht erfüllen. Wobei Doncic trotzdem 14 Punkte, elf Rebounds und sieben Assists verbuchte. Es reichte aber nicht, um am Mittwochabend Polen zu besiegen, den vermeintlichen Underdog im Viertelfinale, der in der Vorrunde gegen Finnland (59:89) und Serbien (69:96) krachende Niederlagen kassiert hatte.

"Sie haben von der ersten bis zur letzten Minute ein großartiges Spiel gemacht. Wir sind nicht so in das Spiel gegangen, wie wir wollten. Dann kamen wir zurück, aber Polen hat weiter gekämpft", lobte Doncic den Gegner.

Dem Superstar machten Rückenproblemen während des Spiels zu schaffen, er erhielt sogar im dritten Viertel eine Spritze. "Wahrscheinlich nicht bei 100 Prozent" sei er gewesen. "Aber das ist nicht der Grund."

Je mehr die Slowenen jammern, umso weiter treibt es uns an Polens Trainer Igor Milicic

Auch die Schiedsrichter hatten wenig Anteil am Spielausgang, obwohl der 23-Jährige wie so oft bei diesem Turnier mit den Referees gehadert und gestritten hatte. Eine Eigenschaft, die nicht zum ersten Mal den so strahlenden Fähigkeiten des Mavs-Profis kleine Kratzer zufügte. Kaum ein Pfiff der Unparteiischen, die Doncic nicht kommentierte, kaum eine strittige Situation, nach der er nicht sofort auf einen der Schiedsrichter einredete oder belustigt abwinkte.

Luka Doncic. Getty Images

Auf polnischer Seite hatte man das ständige Lamentieren der Slowenen durchaus als Schwachpunkt erkannt. Und je mehr Mateusz Ponitka und Co. ins Rollen kamen, umso größer wurde tatsächlich der Frust. "Wir wollten, dass sie irritiert sind. Denn je mehr die Slowenen jammern, umso weiter treibt es uns an", sagte Polens Trainer Igor Milicic.

Da half auch der Kraftakt, den die Slowenen nach der Pause unternahmen, nicht mehr weiter. Mit viel Energie kämpfte sich das Team um Doncic nochmal heran. "Das dritte Viertel war herausragend. Wir kamen zurück und haben geführt. Aber wir haben dann einige entscheidende Fehler gemacht", sagte Head Coach Aleksander Sekulic. "Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte verloren."

Doncic will bei der WM spielen - wenn sich Slowenien qualifiziert

Sekulic selbst ließ seine Zukunft kurz nach der Partie, die die Polen letztlich mit 90:87 gewannen, überraschend offen ("Wir werden das analysieren"). Doncic hingegen bekannte sich schon kurz nach der Niederlage zur Nationalmannschaft: "Ich möchte vor allem mein Land repräsentieren. Wenn ich gesund bin, möchte ich für Slowenien spielen." Etwas gut zu machen hat er und übernahm Verantwortung. "Ich habe schrecklich gespielt, habe mein Team und mein ganzes Land im Stich gelassen."