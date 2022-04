DJK Vilzing: Ex-Profi André Luge vor dem Absprung

Sportlich mischt die DJK Vilzing um den Regionalliga-Aufstieg mit. Aber egal, in welcher Spielklasse die Chamer in der kommenden Saison antreten werden: Auf Ausnahmeangreifer André Luge werden sie dabei wohl verzichten müssen. Der 31-Jährige steht vor seinem Abschied bei den Schwarzgelben.

Bayernligist DJK Vilzing wird aller Voraussicht nach zum Saisonende seinen Topscorer der vergangenen Jahre verlieren. Der 31-jährige André Luge wird im Sommer mit großer Wahrscheinlichkeit in seine Heimat nach Chemnitz zurückkehren. "Wir waren über die Pläne von Lugo immer informiert, dass er irgendwann mal in das elterliche Geschäft daheim einsteigen möchte. Es war klar, dass der Tag kommen wird. Trotzdem ist es für uns natürlich furchtbar schade, sollten wir André jetzt schon im Sommer verlieren," so Vilzings Leiter Sport Roland Dachauer. "Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch sehr dankbar und richtig stolz, dass so ein Spieler so viele Jahre bei uns im Verein aktiv war. Lugo war ein absoluter Ausnahmespieler für unser Niveau, der sich neben seiner sportlichen Qualität in den vergangenen fünf Jahren auch als Mensch prima bei uns im Landkreis zurechtgefunden und wohlgefühlt hat", blickt Dachauer doch mit großer Wehmut in Richtung des nahenden Abschiedes.

"Lugo hat für September einen Platz an einer Physiotherapie-Schule in Chemnitz bekommen, seine Planungen gehen deshalb in die Richtung, seinen Lebensmittelpunkt mit seiner kleinen Familie nach Chemnitz zu verlagern. Auch wenn noch nicht alles fix ist, gehen wir Stand heute davon aus, dass er uns in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung steht", schaut Dachauer voraus auf die Personalplanung für die kommende Spielzeit.

So geht im Mai wohl eine Ära zu Ende, die der pfeilschnelle Außenstürmer über Jahre maßgeblich mitgeprägt hat, war er doch seit seinem Wechsel nach Vilzing im Jahr 2017 regelmäßig in jeder Spielzeit Topscorer im Kader. "Bis zum Saisonende haben wir aber noch viel vor, und wir würden es Lugo wünschen, dass er bald wieder hundertprozentig fit wird und sich dann auf dem Feld in seiner Art und Weise verabschiedet - am besten mit einem historischen Erfolg für unseren Verein", so Dachauer abschließend.