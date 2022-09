Dittgen fehlt Ingolstadt vorerst

Der FC Ingolstadt muss in den nächsten Wochen auf Maximilian Dittgen verzichten. Aufgrund einer Muskelverletzung kommt der Mittelfeldspieler nicht um einen Eingriff herum.

Auch in den nächsten Wochen nur im T-Shirt und nicht im Trikot: Maximilian Dittgen (in Weiß). imago images

In der vergangenen Woche hatte Maximilian Dittgen wieder mit der Mannschaft auf dem Platz gestanden, nun ist er erneut außen vor: Der 27-Jährigen muss sich in der nächsten Woche einer Operation unterziehen und fehlt deshalb, wie der FCI an diesem Donnerstag verkündete, "für längere Zeit".

Dittgen war in diesem Sommer vom FC St. Pauli nach Ingolstadt gekommen, auf seinen ersten Einsatz im Trikot der Schanzer wartet er aber nach wie vor, da er "einen Rückschlag erlitten" hat. So formulierte es FCI-Trainer Rüdiger Rehm und nannte Dittgens Ausfall "einen herben Verlust für uns".

Die Schanzer sind zuletzt in der 3. Liga aus dem Tritt geraten. Nach zwei Niederlagen empfängt Ingolstadt am Samstag Waldhof Mannheim.