Distanzhammer bringt den Umschwung: RWE zieht Zebras den Zahn

3. Liga - Highlights by MagentaSport 08.04.2024

5:03Nach einer dreiwöchigen Zwangspause an der Hafenstraße hat Rot-Weiss Essen die Aufstiegsplätze wieder in Sicht: Am Sonntag gewann die Elf von Trainer Christoph Dabrowski mit 4:1 gegen den MSV Duisburg - und das trotz eines Rückstands.