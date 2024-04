Dramatische Overtime: Chemnitz setzt sich die europäische Krone auf

FIBA Europe Cup - Highlights by DYN 25.04.2024

5:25Spannung bis zur letzten Sekunde gab es im Final-Rückspiel des FIBA Europe Cup. Der Krimi in Istanbul ging bis in die Overtime, wo die Chemnitz Niners in der kochenden Halle zwar verloren, das bessere Ende aber trotzdem für sich hatten.