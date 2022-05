Diese Entscheidungen fallen am letzten Drittliga-Spieltag

Viele Entscheidungen sind schon vor dem Saisonfinale in der 3. Liga gefallen, zwei stehen noch aus. Wer sichert sich Platz 4 und damit die Teilnahme am DFB-Pokal? Und wer ist der letzte Absteiger?

Für sie geht es am letzten Spieltag noch um was: Verls Kasim Rabihic, Löwen-Trainer Michael Köllner und Osnabrücks Aaron Opoku (v.li.).

Mit Magdeburg und Braunschweig stehen die zwei Aufsteiger in die 2. Bundesliga fest, Kaiserslautern als Dritter geht in die Relegation gegen Dresden. Dahinter tobt ein heißer Dreikampf um Platz 4, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt. 1860 München (58 Punkte/Tordifferenz +14), der VfL Osnabrück (58/+12) und Waldhof Mannheim (57/+11) sind noch im Rennen. Wer patzt, ist weg - sofern nicht auch die anderen Punkte liegenlassen.

Die Löwen, die Dortmund II empfangen, haben die beste Ausgangslage, allerdings ist Osnabrück punktgleich und auch bei der Tordifferenz in Schlagdistanz. Mit Meister Magdeburg, der zuletzt 4:0 gegen 1860 München spielte, kommt jedoch ein richtiger Brocken an die Bremer Brücke.

Der SV Waldhof lauert und hat mit Absteiger Havelse die vermeintlich leichteste Aufgabe. Rechenspielerei: Ein Unentschieden reicht den Mannheimern, sollten 1860 und Osnabrück mit mindestens drei bzw. einem Tor Differenz verlieren.

Zwei zittern

Im Kampf um den Liga-Erhalt bejubelten Duisburg, Halle und Viktoria Köln ihre Rettung, der SC Verl und Viktoria Berlin machen am letzten Spieltag den letzten Absteiger aus.

Die Verler - auf Tabellenplatz 16 mit zwei Punkten mehr als Viktoria Berlin - haben den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Gegen den MSV Duisburg reicht dafür ein Sieg. Und auch ein Unentschieden sollte genügen aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz (Verl -10/Viktoria -17).

Sollte Viktoria Berlin gegen Meppen nicht gewinnen, könnten sich die Verler sogar eine Niederlage erlauben.

Zum Tabellenrechner