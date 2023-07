Die wilden 13! Fünf Frauen, acht Männer, 802 Tore!

Wir stellen die Gewinner der TORJÄGERKANONE® FÜR ALLE in der Saison 2022/23 vor. Wo sie herkommen und was sie auszeichnet.

2,36 Tore - so viele Treffer haben die besten Torjägerinnen und Torjäger im deutschen Amateurfußball in der gerade abgelaufenen Saison durchschnittlich pro Spiel erzielt. Eine Quote, von der selbst Weltklasse-Stürmer wie Erling Haaland, Kylian Mbappé oder Robert Lewandowski nur träumen können! Insgesamt waren es 802 Treffer in 340 Spielen - was für die erfolgreichen Akteure den Bestwert aus den rund 2000 Spielstaffeln mit ihren 600 000 Spielern und somit den Gewinn der "Torjägerkanone für alle" bedeutet.

Mit dieser Auszeichnung würdigen kicker, DFB/ fussball.de und Volkswagen besondere Leistungen im Amateurbereich von der 4. bis zur 11. Liga bei den Männern und der 3. bis 7. Liga bei den Frauen. "Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner! Die Torjägerkanone für alle etabliert sich immer mehr als fester Wettbewerb im Amateurfußball. Wir freuen uns sehr, dass die treffsichersten Torjägerinnen und Torjäger Deutschlands eine Bühne bekommen, die sie auch verdienen", sagt kicker-Chefredakteur Jörg Jakob. Auch DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann freut sich mit den Siegern: "Ohne Tore wäre der Fußball nur halb so schön. Das nahmen sich die Gewinnerinnen und Gewinner der Torjägerkanone für alle ganz besonders zu Herzen. Herzlichen Glückwunsch!"

Das Rennen um die im vergangenen Jahr neu ins Leben gerufenen Kanonen war in vielen Ligen denkbar knapp: So holten sich Rico-Rene Frank (7. Liga, 55 Tore für den FC Germania Bleckenstedt) und Sebastian Zeitler (10. Liga, 77 Tore für den FC 1926 Konradsreuth) mit gerade mal einem Tor Vorsprung die Trophäe. Bei den Frauen war es in der 4. Liga sehr eng: Lyn Meyer von Eintracht Braunschweig sicherte sich mit zwei Toren Vorsprung die Amateur-Kanone vor Vanessa Baugatz von Union Berlin. Die meisten Tore im gesamten Wettbewerb, nämlich exakt 94, schossen Maren Schönherr vom SV 1967 Mülheim-Raadt (7. Liga) und Lucas Schneider vom SSV Hagen (11. Liga). Schneider reichten dafür 24 Spiele, Schönherr schaffte dies sogar in gerade einmal 20 Einsätzen.

Obwohl die "Torjägerkanone für alle" eine Auszeichnung für Amateure ist, tummeln sich unter den Gewinnern auch ein paar prominentere Namen: In der 5. Liga der Männer holte sich der ehemalige Bundesligastürmer Martin Harnik (TuS Dassendorf) mit 46 Treffern die Kanone. Patrick Hobsch, Sohn des ehemaligen Nationalspielers Bernd Hobsch, gelang es mit Viertligist Unterhaching sogar, seinen Vorjahrestriumph zu wiederholen. Der 28-Jährige verteidigte mit 27 Toren seinen Titel und darf sich nun zusammen mit den zwölf weiteren Gewinnerinnen und Gewinnern der "Torjägerkanone für alle" auf eine besondere Trophäenübergabe freuen: Die weißen Kanonen werden beim Länderspiel zwischen Deutschland und Vizeweltmeister Frankreich am 12. September in Dortmund übergeben. Ein würdiger Rahmen für dreizehn würdige Sieger.