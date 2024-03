Die wilde Free Agency mit Cousins, Wilson und vielen mehr - Jetzt "Icing the kicker" hören!

Die Free Agency der NFL ist noch jung - und hat schon unglaublich viele Namen hin- wie herwandern lassen. Allen voran große Spieler wie Kirk Cousins, Russell Wilson, Saquon Barkley oder Derrick Henry haben das Team gewechselt. "Icing the kicker" liefert die Bestandsaufnahme.

Seit dem 11. März dürfen die Free Agents mit neuen Teams verhandeln - und viele von ihnen haben bereits Verträge ausgehandelt beziehungsweise inzwischen unterschrieben. Den Überblick liefert etwa der vollgepackte kicker-Ticker über die aktuellen Geschehnisse.

Und auch in der frischen Ausgabe von "Icing the kicker" dreht sich alles um die Free Agency. Welche Teams haben besonders überzeugt? Wie lange hält eigentlich der Winterschlaf der Dallas Cowboys noch an? Und welche Spieler haben allgemein die lukrativsten Deals ausgehandelt?

Die Crew um Host Detti von der Footballerei sowie den drei kicker-Redakteuren Thomas, Fynn und Grille werfen einen genauen Blick auf die abgeschlossenen Deals - angefangen mit den Quarterback-Verträgen für Kirk Cousins (Atlanta Falcons) und den für einen Spottpreis zu habenden Russell Wilson (Pittsburgh Steelers). Auch die Running Backs Derrick Henry (Baltimore Ravens), Saquon Barkley (Philadelphia Eagles), Josh Jacobs (Green Bay Packers) oder Profis wie Calvin Ridley (Tennessee Titans), Danielle Hunter (Houston Texans) oder Chris Jones (Kansas City Chiefs) kommen nicht zu kurz.

Die ganz frische Ausgabe von "Icing the kicker" kommt demzufolge mit Namen über Namen um die Ecke. Wer noch alles vorkommt? Jetzt reinhören in die neue Folge!

Podcast #87: NFL-Free-Agency-Karussell! Los geht die wilde Fahrt! Vor wenigen Tagen hat sich das Free-Agency-Karussell der NFL in Bewegung gesetzt - und die Crew von „Icing the kicker“ gibt alles, um für euch den Überblick zu behalten. Detti, Fynn, Grille und Thomas wühlen sich durch alle relevanten Transfers und Vertragsverlängerungen dieser Woche. Der Wechsel von Kirk Cousins zu den Atlanta Falcons, die Unterschrift von Saquon Barkley bei den Philadelphia Eagles, die Entlassung von Aaron Jones bei den Green Bay Packers, der Trade von Defense-Superstar Brian Burns zu den New York Giants, die Verlängerung von Chris Jones in Kansas City, und vieles mehr… Hört rein! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 28. März. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

In der Offseason muss allgemein nicht auf "Icing the kicker" verzichtet werden - die National Football League weiß schließlich, wie man im Gespräch bleibt. Das Podcast-Format in Zusammenarbeit mit der Footballerei und dem kicker erscheint in dieser Zeit allerdings im Zweiwochen-Rhythmus. Heißt: Die nächste Folge kommt am 28. März 2024. Dann wird von der Crew auch schon ein wenig Richtung Draft geblickt.

Und ihr dürft wie gehabt weiter teilhaben an "Icing the kicker"! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer.

