Die wichtigsten Spiele und Modi im eSport? Frag Marius!

Der eSport kennt zahlreiche Titel - und Formate. Ob im Einzel, Doppel oder noch größeren Teams: Das kompetitive Zocken ist vielfältig. Doch welche Spiele und Modi sind derzeit die wichtigsten? Frag Marius!

Die Worlds 2023 haben gerade begonnen, die LoL-Welt blickt gebannt nach Südkorea. Der eSport in League of Legends sieht traditionell je fünf Spieler auf beiden Seiten vor - ein Teamwettbewerb, der nur durch hervorragendes Zusammenspiel gewonnen werden kann. Ähnlich sieht es in vielen anderen eSport-Disziplinen aus. Doch es gibt auch Videospiele, in denen Einzelformate kompetitiv an der Spitze stehen.

So zum Beispiel FIFA. Respektive FC, wie die Simulation nach der Trennung von Entwickler EA SPORTS und dem Fußball-Weltverband heißt. Obwohl es auch bedeutende Trophäen gab und gibt, die im Kollektiv vergeben werden, hatte den Titel des Weltmeisters in den vergangenen Jahren je nur ein Spieler getragen. Wodurch sich die Frage ergibt: Welche Spiele und Modi sind für den eSport aktuell die wichtigsten?

Warum steht meist nur ein Modus im Fokus?

Antworten darauf will Host Marius Lauer in der neuen Ausgabe "Frag Marius!" finden. Als Experten eingeladen hat er sich dafür Florian Merz. Der Head of eSports bei Sport1 kennt sich bestens mit den unterschiedlichen Titeln aus, die auf großer Bühne und höchstem Level gespielt werden. Er arbeitete schon auf verschiedenen Events, blickte hinter die Kulissen und sammelte Eindrücke.

Gemeinsam erklären sie die einzelnen Modi und zeigen auf, warum welche Spielformen häufiger angewandt werden als andere. Weshalb sind die meisten eSport-Titel nicht mit mehreren Modi auf höchstem Niveau relevant? Lauer und Merz werden es euch sagen!

Und ihr könnt aktiv mitmachen: Teilt euer Wissen und eure Erfahrungen im Chat! Stellt den Experten all die Fragen, die ihr zu dem Thema schon immer mal stellen wolltet! Schaltet ein, seid dabei und lasst euch einmal mehr in die Welt des eSports entführen! Heute ab 19.30 Uhr auf twitch.tv/kickeresport.

