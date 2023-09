Die Schwächen der USA - und wie Deutschland das nutzen kann

Es dürfte kaum eine schwierigere Aufgabe im Basketball geben, als gegen die USA anzutreten - das ist aber genau das, was Deutschland im Halbfinale erwartet. Die USA sind aber nicht ohne Schwächen - und die könnten Deutschland in die Karten spielen.

"Jede Mannschaft hat ihre Schwächen. Im Basketball kommt es darauf an, diese zu finden und entsprechend auszunutzen", sagte unlängst Serbiens Trainerlegende Svetislav Pesic. Eine Weisheit, die gewiss auch Bundestrainer Gordon Herbert bestens bekannt ist. Der steht nun vor der Aufgabe, seine Spieler vor dem Halbfinale am Freitag (LIVE! ab 14.40 Uhr) mit den Schwächen der USA vertraut zu machen - und die gibt es.

Die wohl auffälligste Schwäche des Gold-Favoriten ist unter dem Brett zu finden, denn die USA haben nicht viel Qualität auf der Center-Position. Darauf verwies schon Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann. Mit Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies) haben die Amerikaner zwar einen guten Big Man im Kader, der 23-Jährige ist aber foulanfällig - und kann so auch rasch aus dem Spiel genommen werden.

Wenn Jackson Jr. Foultrouble hatte, brachte Nationaltrainer Steve Kerr im bisherigen Turnierverlauf nicht etwa Ersatzmann Walker Kessler, meist kam Paolo Banchero, sodass die USA in der Folge unter dem Korb unterrepräsentiert waren.

Dass das Folgen haben kann, zeigten die Litauern bei ihrem sensationellen 110:104-Erfolg in der Gruppenphase - gegen das Aufposten von Jonas Valanciunas hatten die USA kaum eine Antwort. Hier liegt auch die Chance der deutschen Mannschaft, die mit Moritz Wagner, Daniel Theis und auch Johannes Voigtmann viel Qualität unter dem Brett aufbieten kann.

Für gewöhnlich sind die USA ihren Kontrahenten gerade in puncto Physis haushoch überlegen, gegen Deutschland könnte das anders aussehen, denn auch das Herbert-Team bringt durchaus Power aufs Parkett - und dürfte den Nordamerikanern in diesem Segment zumindest Paroli bieten können.

Die Komfortzone der USA

Spektakel und hohes Tempo zeichnet die Offensive der USA aus, deren größte Stärke das "Transitiongame" ist. Doch schafft man es, das Spiel zu beruhigen und sie aus ihrer Komfortzone zu holen, dann kriegen sie auch Probleme - das zeigten auch auch schon die Montenegriner in der Vorrunde. Das Aufbauspiel der Amerikaner, gerade im Halbfeld, ist eher durchschnittlich. Das DBB-Team muss versuchen, Rhythmus und Tempo zu bestimmen - und das Spiel phasenweise auch langsam zu machen, auch wenn das nicht unbedingt zum Spielstil von Schröder passt.

Dennoch ist es auch so, dass man gegen die USA einen Top-Tag in der Defense erwischen muss, will man gegen ihre starken Schützen und schnellen Guards eine Chance haben. Denn eins ist klar: Laufen die USA heiß, ist ihnen nicht beizukommen. Aus diesem Grund wird es auch ganz besonders darauf ankommen, welchen Zugriff Franz Wagner, Dennis Schröder & Co. auf die gegnerischen Dreierschützen bekommen. Eine wichtige Rolle könnte dabei auch Isaac Bonga zukommen, der im bisherigen Turnierverlauf schon bewiesen hat, dass er ein starker Verteidiger ist.

Wie steht's um die Nervenstärke?

Zu guter Letzt wäre da noch das Thema Nerven. Das US-Team um den kommenden Superstar Anthony Edwards ist vergleichsweise jung und musste bei der WM bislang kaum so richtig enge Spiele bestreiten, lediglich gegen Litauen war es knapp - und da ging man als Verlierer vom Platz.

Deutschland wiederum bewies sowohl in der Gruppenphase gegen Australien (85:82) als auch im Viertelfinale gegen Lettland (81:79), dass man in kniffligen Momenten die Ruhe bewahren und die richtigen Entscheidungen treffen kann.

Allerdings gab es da auch in der WM-Vorbereitung ein Testspiel gegen Team USA, in dem die deutsche Mannschaft einen 16-Punkte-Vorsprung verspielte - daran gilt es nicht zu denken, sondern vielmehr an die Tatsache, dass man "26 Minuten herausragend gespielt hat", wie Herbert damals sagte - 14 Minuten mehr und der erste deutsche WM-Finaleinzug würde winken.