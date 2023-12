"Die Rückrunde muss besser werden": Rehm will Schwung mitnehmen

Mit dem 3:0-Erfolg am vergangenen Samstag gegen Erzgebirge Aue beendete Waldhof Mannheim eine lange Sieglosserie. Trainer Rüdiger Rehm will an die gute Leistung anknüpfen und blickt schonmal auf die Winterpause.

Will sich in der Rückrunde steigern: Waldhof-Coach Rüdiger Rehm. IMAGO/Picture Point

Knapp zweieinhalb Monate war Mannheim in der 3. Liga zwischenzeitlich ohne Erfolgserlebnis geblieben und im Zuge dessen tief in den Tabellenkeller abgerutscht. Gegen Erzgebirge Aue (3:0) gelang der ersehnte Befreiungsschlag, durch den Waldhof mit Blick auf die kommenden Wochen neuen Mut schöpft.

Lob für die Leistung gegen Aue

"Ich glaube, dass wir am Samstag gemeinschaftlich ein sehr gutes Spiel gemacht haben", lobte Cheftrainer Rehm auf der Pressekonferenz am Dienstag rückblickend. "Was ich herausheben muss, ist, dass wir am Samstag sehr gut defensiv gestanden haben, immer wieder alle hinter den Ball gekommen sind, die Räume für den Gegner unglaublich eng gemacht haben."

Offensiv zeigten sich die Mannheimer zudem effizient und konnten sich auf Offensivmann Bentley Bexter Bahn verlassen, der die Rehm-Elf per Doppelpack auf die Siegerstraße brachte.

Krisenduell gegen Münchner Löwen

Bereits am Mittwochabend (19 Uhr LIVE! bei kicker) geht es für den SVW in der Englischen Woche gegen die Münchner Löwen weiter, die sich mit nur drei Punkten aus den vergangenen sechs Spielen ebenfalls in der Krise befinden: "Sie sind natürlich auch unter Druck, genauso wie wir", weiß Rehm, der mutmaßte, dass die Mannschaft gewinnen wird, "die den kühleren Kopf" behalten und zugleich "das heiße Herz" haben wird.

In Sachen Rotation hielt sich Rehm etwas bedeckt, machte aber klar: "Ich finde es schon eine wichtige Sache, dass die Jungs, die ein gutes Gefühl haben, die Chance nochmal bekommen können. Auch weil Jan-Christoph Bartels, Berkan Taz und Charles-Jesaja Herrmann weiterhin ausfallen, ist eine ähnliche Startelf wie gegen Aue also nicht unwahrscheinlich.

"Wir werden daraus lernen und gucken, was wir optimieren können"

Die Partie gegen 1860 wird die letzte in diesem Jahr sein, ehe es in die kurze Winterpause und dann Anfang 2024 in die Vorbereitung geht. Mit Blick auf die Rückrunde gibt es ob der schwachen ersten Saisonhälfte viel Verbesserungsbedarf: "Man muss viel tun, um wieder in die Spur zu finden, wir werden daraus lernen und gucken, was wir optimieren können. Die Rückrunde muss besser werden als die Vorrunde."

In Sachen Transfers sei man in Mannheim jedenfalls nicht abgeneigt: "Wenn sich jemand verändern will, dann werden wir sicherlich die Gespräche führen. Wenn wir noch jemanden dazubekommen können, der uns helfen kann, dann werden wir das auch forcieren."