Die "Players to watch" im NFL Draft: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Nur noch zwei Wochen bis zum NFL Draft! In der neuen Folge "Icing the kicker" stellt die Podcast-Crew ihre Lieblings-Prospects vor - und gibt Prognosen ab, bei welchem Team sie landen könnten.

Die wahrscheinlich wichtigste Nacht der Offseason wirft ihre Schatten voraus: Am 25. April geht in Detroit die erste Runde des NFL Drafts über die Bühne, die Zeit der Mock Drafts und Talente-Scouts ist gekommen. Nachdem die Crew in der letzten Folge bereits einen Blick auf die Top-Quarterbacks geworfen hat, geht es in der neuen Folge von "Icing the kicker" um die Lieblings-Spieler aus anderen Positionsgruppen.

Angeführt von Host Kucze stellen die kicker-Redakteure Consti, Jan und Michael jeweils ihre beiden "Draft Crushes" vor. Mit dabei: Der Sohn einer NFL-Legende, der schnellste Spieler der NFL Combine - und ein Verteidiger, der seine Karriere im College eigentlich schon beendet hatte.

Natürlich wird auch fleißig gemutmaßt, zu welchen Teams die angesprochenen Spieler passen könnten - und von wem sie tatsächlich gezogen werden könnten. Sollten die Arizona Cardinals ihren vierten Pick gegen mehr Munition eintauschen oder einen Wide Receiver auswählen? Warum brauchen die New York Jets eine Soforthilfe? Und sollten die New York Giants einen Quarterback draften oder weiterhin auf Daniel Jones vertrauen?

Garniert wird die Vorschau mit dem Blick auf das aktuelle Geschehen in der NFL. Wie wahrscheinlich es ist, dass die Chiefs tatsächlich aus Kansas City wegziehen, was ihrem Star-Receiver Rashee Rice nach seinem illegalen Autorennen droht und warum das ein ähnliches Draft-Dilemma wie bei den Buffalo Bills verursachen könnte? "Icing the kicker" hat die Antworten.

Podcast #89: Unsere 6 Lieblingsprospects im NFL Draft In der neuen Folge von „Icing the kicker" verraten euch Michi, Jan und Consti - moderiert von Kucze - ihre sechs Lieblingsprospects im kommenden NFL Draft. Zusätzlich kommen die wichtigsten NFL-News der vergangenen Tage auf den Tisch. Und eine User-Frage von euch gibt's natürlich auch wieder. Die nächste Folge von „Icing the kicker" erscheint schon am 24. April.

In der Offseason muss allgemein nicht auf "Icing the kicker" verzichtet werden - die National Football League weiß schließlich, wie man im Gespräch bleibt. Das Podcast-Format in Zusammenarbeit mit der Footballerei und dem kicker erscheint in dieser Zeit allerdings im Zweiwochen-Rhythmus. Die nächste Folge erscheint bereits am 23. oder 24. April 2024. Dann steht der große "Icing the kicker"-Mock-Draft an.

Und ihr dürft wie gehabt weiter teilhaben an "Icing the kicker"! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer.

