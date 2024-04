Die Penix-Überraschung: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Die 1. Runde des NFL Drafts 2024 hatte zunächst wenig Überraschung geboten, ehe die Atlanta Falcons am Zug waren. Direkt im Anschluss an die ersten 32 Picks hat sich auch deswegen direkt die "Icing the kicker"-Crew versammelt.

Die wahrscheinlich wichtigste Nacht der Offseason hatte lange ihre Schatten vorausgeworfen - und schließlich wie erwartet Caleb Williams als First Overall Pick hervorgebracht. Der Quarterback war in der Tat von den Chicago Bears zum Auftakt des NFL Drafts 2024 gepickt worden. Auch im Anschluss gab es zunächst wenige Überraschungen, alles wie erwartet also ...

Bis, ja bis die Atlanta Falcons am Zuge waren und in Spielmacher Michael Penix Jr. tatsächlich einen potenziellen Nachfolger für den gerade erst für viel Geld geholten Routinier Kirk Cousins auswählten und so für große Augen und verdutzte Gesichter sorgten. Wohl auch bei Cousins selbst.

Darüber musste natürlich geredet werden - genauso über den Umstand, dass gleich sechs Quarterbacks in der 1. Runde übers Board gingen und außerdem viele, viele Offensive Players von den Teams auserkoren wurden.

Und so versammelten sich Host Kucze und die beiden kicker-Redakteure Fynn und Consti noch direkt am Morgen, also nur wenige Augenblicke nach Ende der 1. Runde im NFL Draft 2024, um Tacheles zu sprechen.

Welche Meinungen die drei bezüglich des Atlanta-Picks vertreten? Wie sie überhaupt die ersten 32 Rookies sehen? Und wie das Trio die Massen in Detroit mitsamt Emimen-Auftritt einordnet? Das alles und mehr gibt es in der neuen Folge von "Icing the kicker". Hier gibt es die ganz frischen Antworten.

In der Offseason muss allgemein nicht auf "Icing the kicker" verzichtet werden - die National Football League weiß schließlich, wie man im Gespräch bleibt. Das Podcast-Format in Zusammenarbeit mit der Footballerei und dem kicker erscheint in dieser Zeit allerdings im Zweiwochen-Rhythmus. Die nächste Folge erscheint bereits am 9. Mai 2024.

Und ihr dürft wie gehabt weiter teilhaben an "Icing the kicker"! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer.

