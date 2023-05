Die Nummer 1 bleibt: SVW verlängert mit Bartels

Der SV Waldhof Mannheim hat den auslaufenden Vertrag mit seiner Nummer 1 Jan-Christoph Bartels über das Saisonende hinaus verlängert. Das gab der Drittliga-Siebte am Freitag bekannt.

In Mannheim wurden Fakten geschaffen: Jan-Christoph Bartels, seit drei Jahren im Verein, erhielt in Form eines neuen Vertrags nun auch für die Zukunft das Vertrauen der Verantwortlichen und soll als Stammtorhüter in die neue Saison gehen.

Seit Januar ist Bartels die Nummer 1 unter Cheftrainer Christian Neidhart. Zuvor hatte Morten Behrens den Vorzug erhalten, der im Sommer für ein Jahr auf Leihbasis von Zweitligist Darmstadt zum SVW gekommen war und die Quadratestadt zum Saisonende wieder verlassen wird.

Auch in schwierigen Phasen hat er sich professionell und loyal verhalten. Tim Schork

"Meine Zeit war nicht immer einfach beim SVW, dennoch bin ich immer akribisch bei der Sache geblieben und habe versucht, mich weiterzuentwickeln. Es macht mich natürlich sehr glücklich, dass man mir nun das Vertrauen als Nummer 1 ausgesprochen hat", sagte der 24-jährige Bartels am Freitag.

Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim 07, ergänzte: "Auch in schwierigen Phasen hat er sich professionell und loyal verhalten sowie weiter an seinem Torwartspiel gearbeitet. Sowohl sportlich als auch charakterlich wissen wir genau, was wir an Jan haben."

Torhüterteam steht

Über die Laufzeit von Bartels' neuem Vertrag machte der Verein indes keine Angaben. Klar ist aber, dass der Waldhof mit dem Torwarttrio aus Bartels, Lucien Hawryluk und Malwin Zok in die Saison 2023/24 geht. Hawryluk (22) hatte jüngst ebenfalls seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Mannheimern vorzeitig verlängert. Mit Talent Zok vom FV Illertissen stößt ein ganz neues Gesicht zum Torhüterteam.