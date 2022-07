Die meistgegoogelten Klubs der Welt - Deutschland im Trend

Eine Studie hat analysiert, welche Fußballklubs weltweit am häufigsten gegoogelt werden. Real Madrid ist in zahlreichen Ländern die Nummer 1.

Der FC Bayern gehört zu den interessantesten Klubs der Welt, einige Konkurrenten sind dem deutschen Rekordmeister aber teils deutlich voraus. Das ist ein Ergebnis einer Google-Studie, die das britische Vergleichsportal "Uswitch" durchgeführt hat.

Dabei wurde analysiert, nach welchen Teams weltweit am häufigsten gegoogelt wird, wobei heimische Klubs bei der Auswertung ausgeschlossen wurden. Demnach ist Champions-League-Sieger Real Madrid um Toni Kroos in 75 Ländern außerhalb Spaniens der meistgesuchte Klub. Er liegt klar vor dem FC Liverpool, der in 34 Ländern die Nase vorn hat, sowie dessen Premier-League-Rivalen Manchester United (27), Manchester City (20) und Arsenal (13).

Auch in Deutschland wird von allen ausländischen Topklubs "Real Madrid" am häufigsten in die Google-Suchzeile eingetippt. Der FC Bayern dominiert Real & Co. immerhin in einem Land - in Liechtenstein - und ist damit Zehnter im Ranking der Teams mit den meisten Spitzenplätzen. Insgesamt wurden 150 Klubs in die Untersuchung eingeschlossen.