Die Meisterserie geht weiter: FC Lorient gewinnt erneut eLigue 1

Der FC Lorient hat seine dominanten Erfolgsserie in der eLigue 1 fortgesetzt. Am Ende triumphierte der mögliche Ligue-1-Absteiger nach einem Thriller.

Abstieg und Meisterschaft zugleich? Das könnte beim FC Lorient bald Realität werden, betrachtet man sowohl analogen als auch digitalen Fußball. Denn in der eLigue 1 konnten les Merlus jüngst zum vierten Mal in Folge die Trophäe gewinnen.

In der Gruppenphase belegte Lorient hinter Olympique Lyon noch den zweiten Rang, konnte sich in der K.-o.-Phase aber revanchieren - und das maximal nervenaufreibend. Im Best-of-7-Format wechselten sich die Sieger stets ab: Lorient legte vor, Lyon glich aus. Eine Serie, die Lyons Lucas Lekhal in der entscheidenden Partie nicht beenden konnte. Knapp mit 1:2 nach Verlängerung unterlag er dem Italiener Andrea Montanini.

Nicht nur für Lorient bedeutete das einen neuerlichen Pokal - auch für Julien Perbal. Der Franzose spielt seit 2021 für les Merlus und zeigte anschließend auf X seine beeindruckende Trophäensammlung. Dazu schrieb er: "Ein neuer Preis, aber immer noch dasselbe tolle Gefühl."

Klub steht vor dem Abstieg

Nach langer Zeit wieder Grund zur Freude für die Fans des FC Lorient. Denn im analogen Wettbewerb steht der Verein auf dem 17. Platz der Ligue 1 und droht abzusteigen. Rechnerisch gibt es zwar noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt, allerdings dämpft die aktuelle Form die Hoffnungen. Denn von den letzten fünf Partien konnte Lorient keine gewinnen.

Da - wie in der Bundesliga - nur noch drei Spieltage zu absolvieren sind, benötigt der Klub dringend einen Sieg. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt drei Punkte und eine erheblich schlechtere Tordifferenz.