FC 24: Erstes Frauen-TOTS der FUT-Historie - DFB-Schreck und Traumsturm

FC 24: Das TOTS der Women's Super League

Zum allerersten Mal präsentiert EA SPORTS in FC 24 auch Teams of the Season für diverse Frauen-Ligen. Den Anfang macht die englische Women's Super League. Starke FUT-Karten erhält vor allem ein Sturmtrio aus dem Oberhaus von der Insel. kicker eSport/EA SPORTS(3)