"Die Lichter waren aus": Wie gelingt Köln noch die Rettung?

3:40Der 1. FC Köln geriet im Heimspiel gegen RB Leipzig unter die Räder. Auch wegen mangelnder Härte, so die Meinung von Trainer Timo Schultz. Wie der Effzeh noch auf den Relegationsplatz kommt und was es für den Verein bedeuten würde, in die 2. Bundesliga abzusteigen, erklärt kicker-Reporter Jim Decker im Interview.