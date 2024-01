Die kicker-Bundesliga-Prognose: Unsere Expertentipps

Am 20. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 geht das Duell um den Meisertitel zwischen Leverkusen und Bayern München in die nächste Runde. Der FCB hat am vergangenen Wochenende zwei Punkte gutgemacht und liegt nur noch zwei Zähler hinter der Werkself. Der kicker wirft einen analytischen Blick auf jedes Match.

Heidenheim vs. Dortmund

Der BVB wird immer stärker. Mit dem dritten Sieg in Folge hat die Mannschaft von Trainer Edin Terzic gezeigt, dass sie offensiv zu starken und vor allem konstanten Leistungen fähig ist. Der vierte Tabellenplatz scheint durch die schwachen Leistungen von Leipzig aktuell abgesichert. Der Aufsteiger aus Heidenheim ist sieben Spiele in Folge ungeschlagen. Gelingt dem FCH zuhause gegen Dortmund eine Überraschung?

Heidenheim ist zuhause ein schwer zu bespielender Gegner, weshalb ein Remis im Bereich des Möglichen ist.

Unser Tipp: 1:1

Mainz vs. Bremen

Mainz 05 befindet sich weiterhin in der Krise. Nach zwei Unentschieden musste sich die Mannschaft am abgelaufenen Spieltag in Frankfurt mit 0:1 geschlagen geben. Aktuell liegt Mainz auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit Bremen kommt ein formstarker Gegner, der nach den Bayern auch Freiburg besiegen konnte. Gegen Mainz soll der nächste Dreier folgen.

Werder muss hier zwar auswärts antreten, die ansteigende Form spricht aber klar für die Bremer.

Unser Tipp: 1:2

Bochum vs. Augsburg

Bei Bochum gegen Augsburg kommt es zu einem tabellarischen Nachbarschaftsduell. Beide Teams haben am 19. Spieltag verloren und befinden sich weiterhin in der Nähe des Relegationsplatzes. Der VfL wurde nach dem Sieg gegen Stuttgart vom BVB wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Augsburger mussten sich knapp mit 2:3 dem FC Bayern beugen.

Der VfL und der FCA werden sich hier vorwiegend um die Defensive kümmern. Wir gehen von einem torarmen Remis aus.

Unser Tipp: 0:0

Darmstadt vs. Leverkusen

Die Lilien aus Darmstadt sind auch vor dem 20. Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz. Durch die bittere 0:1-Niederlage bei Union Berlin, einem direkten Kontrahenten im Abstiegskampf, ist der direkte Klassenerhalt schon sechs Punkte entfernt. Mit Leverkusen kommt der Tabellenführer ins Stadion am Böllenfalltor. Bayer konnte zuletzt beim 0:0 gegen Gladbach aber nicht überzeugen. Das Hinspiel endete mit einem klaren 5:1-Sieg der Werkself.

Bayer wird sich hier den Sieg holen, das Unentschieden gegen die Borussia war nur ein kurzer Ausrutscher im Kampf um die Meisterschaft.

Unser Tipp: 0:3

Freiburg vs. Stuttgart

Der SC Freiburg ist weiterhin nicht stabil. Nach einem Dreier gegen Hoffenheim gab es eine 2:3-Niederlage bei einem aufstrebenden Werder Bremen. Mit Stuttgart empfängt das Team von Christian Streich den Tabellendritten. Der VfB hat die Niederlage gegen Bochum gut verkraftet, beim 5:2 gegen RB Leipzig überzeugte nicht nur Stürmer Deniz Undav mit drei Toren. Die Mannschaft zeigt auch ohne die beiden Angreifer Silas und Serhou Guirassy, die nun im Afrika-Cup-Viertelfinale aufeinandertreffen, welches Potenzial in ihr schlummert.

Hier erwartet uns ein Topspiel, bei dem beide Teams offensiv agieren werden. Stuttgart könnte hier den Auswärtssieg holen.

Unser Tipp: 1:2

FC Bayern vs. Gladbach

Der Rekordmeister nähert sich dem ersten Tabellenplatz mit leisen Schritten. Durch den 3:2-Sieg beim FCA und das Remis von Leverkusen sind die Münchner auf zwei Punkte herangerückt. Am Samstag trifft der FCB auf den Angstgegner aus Gladbach. Die Münchner konnten zwar das Hinspiel in der Bundesliga mit 2:1 für sich entscheiden, davor gab es jedoch zwei Niederlagen und ein Remis. Die Leistungen der Borussia pendeln zwischen den beiden Enden des Leistungsspektrums. Beim 0:0 in Leverkusen sicherte sich die Fohlenelf durch starke Defensivarbeit einen Punkt.

Der FC Bayern München spielt zuhause in der Allianz-Arena und hat weiterhin zahlreiche Ausfälle zu verkraften. Der Kader ist aber momentan noch breit genug, um gegen Gladbach einen wichtigen Sieg zu holen.

Unser Tipp: 3:1

Köln vs. Frankfurt

Der 1. FC Köln bleibt weiterhin das offensivschwächste Team der Liga. Nach 19 gespielten Runden hat der "Effzeh" nur zwölf magere Tore erzielt. Beim 1:1 in Wolfsburg am letzten Wochenende traf Frankfurt-Leihgabe Faride Alidou für die Geißböcke. Im Topspiel am Samstagabend trifft Köln auf die Eintracht aus Frankfurt. Die SGE holte gegen ein schwaches Mainz einen 1:0-Erfolg, bei dem Weltmeister Mario Götze per Kopf zum Sieg einnickte. Frankfurt-Neuzugang Sasa Kalajdzic wartet weiterhin auf seinen ersten Treffer für seinen neuen Arbeitgeber.

Die Kölner sind nach dem Trainerwechsel etwas stabiler geworden, in der Offensive gibt es weiterhin wenig Zählbares. Gegen ein solides Frankfurt braucht man unbedingt das Heimpublikum, wenn man zumindest einen Punkt in Köln behalten möchte.

Unser Tipp: 1:1

Wolfsburg vs. Hoffenheim

Die Wölfe mussten in den letzten drei Partien jeweils die Punkte teilen, davor gab es eine Niederlage. Der Posten von Wolfsburg-Trainer Niko Kovac beginnt dadurch immer mehr zu wackeln. Hoffenheim ist seit sechs Spielen sieglos, in der Tabelle ist die Mannschaft auf Platz acht abgerutscht. Durch eine weitere Niederlage könnte man nach dem 20. Spieltag sogar auf Platz elf durchgereicht werden.

In diesem Duell zweier formschwacher Teams wird es auf Kleinigkeiten ankommen. Die Defensive wird im Vordergrund stehen.

Unser Tipp: 0:0

Leipzig vs. Union Berlin

Was ist nur mit den Roten Bullen aus Leipzig los? Nach drei Niederlagen in Folge steckt die Mannschaft in einer handfesten Krise. Bei der 2:5-Schlappe in Stuttgart wirkte das Team von Trainer Marco Rose weitgehend überfordert. Gegen Union soll die Trendwende eingeläutet werden, die Qualifikation für die internationalen Startplätze steht auf dem Spiel. Union hat sich durch den 1:0-Sieg gegen Darmstadt etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Unruhen durch die Unsportlichkeit von Trainer Nenad Bjelica im Bayern-Spiel und die anschließende Sperre sind immer noch nicht abgeklungen.

Leipzig benötigt hier unbedingt einen Sieg, wenn man zu den Champions-League-Startplätzen Kontakt halten will.

Unser Tipp: 2:0