Die Gewinner und Verlierer des Drafts: Jetzt "Icing the kicker" hören!

Die 1. Runde des NFL Drafts 2024 hatte zunächst wenig Überraschung geboten, ehe die Atlanta Falcons am Zug waren. Direkt im Anschluss an die ersten 32 Picks hat sich auch deswegen direkt die "Icing the kicker"-Crew versammelt.

Nach dem Draft ist vor der Saison. In der neuen Folge "Icing the kicker" blickt Host Kucze gemeinsam mit Footballerei-Experte Detti sowie den beiden kicker-Redakteuren Michael und Thomas gemeinsam auf den NFL-Draft zurück und identifizieren die Teams, die am besten gepickt haben - und die Teams, deren Strategie sich nicht wirklich erschließt.

Unter den Gewinnern: Ein General Manager, der seinen ersten Draft gerockt haben könnte, ein Team mit gleich mehreren "Boom-or-Bust"-Picks - und zwei Franchises, die nicht nur im Draft, sondern in der gesamten Offseason eine gute Figur gemacht haben. Unter den Verlierern finden sich zwei Teams, die in der ersten Runde einen Quarterback ausgewählt haben - und eines, das eine vermeintlich integrale Baustelle nicht adressierte.

Kucze streut dabei auch die Meinungen aus der Community ein - und fragt dazu, was die Drafts der Teams für die Rangordnung innerhalb der verschiedenen Divisions bedeuten. Welche Division Michael für "die spannendste im kommenden Jahr" hält und warum Detti widerspricht? Jetzt hören bei "Icing the kicker".

In der Offseason muss allgemein nicht auf "Icing the kicker" verzichtet werden - die National Football League weiß schließlich, wie man im Gespräch bleibt. Das Podcast-Format in Zusammenarbeit mit der Footballerei und dem kicker erscheint in dieser Zeit allerdings im Zweiwochen-Rhythmus. Die nächste Folge erscheint bereits am 23. Mai 2024.

Und ihr dürft wie gehabt weiter teilhaben an "Icing the kicker"! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer.

