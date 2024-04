"Die ganze Pfalz wird diesem Endspiel entgegenfiebern"

2:27Der Pokalschreck ist raus aus dem DFB-Pokal, das Märchen endet. Der 1. FC Saarbrücken scheitert in einem umkämpften Spiel als Drittligist an Nachbar und Zweitligist Kaiserslautern im Halbfinale des DFB-Pokals. In einem Spiel, das zwei Kopfballtore zu bieten hatte, entschied ein individueller Fehler über den Einzug ins Finale.