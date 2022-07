Die Folgen des Verzichts: Warum Barça de Jong kaum halten kann

Gerne wird der FC Barcelona Frenkie de Jong (25) nicht abgeben. Vielleicht kann er aus finanziellen Gründen aber gar nicht anders.

Im Sommer 2019 war Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam für ca. 75 Millionen Euro zum FC Barcelona gekommen, um in Katalonien die große niederländische Tradition des Johan Cruyff fortzusetzen. Das gelang dem inzwischen 25-Jährigen allerdings weder individuell noch in puncto Teamerfolg so gut wie von den meisten erwartet - und nach drei Jahren könnte dieses Kapitel nun schon zu Ende geschrieben sein.

Anstatt dass der Kreativspieler ein wichtiger Baustein im sportlichen Neuaufbau unter Trainer Xavi wird, könnte dem FCB wohl kaum eine andere Wahl bleiben, als den von Manchester United umworbenen Mittelfeldmann abzugeben.

Barças Salary Cap ist im Minusbereich

Weil der von La Liga individuell vorgeschriebene Salary Cap die Katalanen vergangene Saison nur 97 Millionen Euro an Gehältern ausgeben ließ (2020/21 waren es noch 347 Millionen; Real Madrid durfte im Vergleich 739 Millionen ausschütten) und die schlecht wirtschaftenden Blaugrana ihre Obergrenze um 144 Millionen überschritten, wurde ihr Wert für die kommende Saison vorerst bei diesen -144 Millionen Euro festgesetzt.

Um kurzfristig also mindestens mal wieder auf 0 zu kommen, muss der Weltklub, der am Montag Franck Kessié und Andreas Christensen verpflichtete, nun etliche Einsparungen vornehmen. De Jong allerdings würde in den kommenden Jahren das Gehaltsgefüge sprengen - weil er in der Vergangenheit vorübergehend auf Zahlungen verzichtet hat.

Laut der "Marca", die Auszüge aus dem Vertrag des Niederländers veröffentlichte, kassierte er 2019/20 "nur" drei und 2021/22 "nur" neun Millionen Euro, um den hochverschuldeten Katalanen noch einen gewissen finanziellen Spielraum zu gewähren. Inklusive Boni stehen dem Nationalspieler bis zu seinem Vertragsende 2026 jetzt aber noch mehr als 90 Millionen zu - weit über 20 Millionen pro Saison. Ob Barça de Jong daher wirklich halten will und wird, bleibt abzuwarten.