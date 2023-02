Die ersten Punkte im neuen Jahr? Capretti will "Mannschaft der Stunde" knacken

Gegen ein formstarkes Osnabrück hofft der FC Ingolstadt auf die Kehrtwende. Cheftrainer Guerino Capretti peilt seinen ersten Sieg mit den Schanzern an und verweist auf die eigenen Stärken.

Um nicht schon früh in seiner Amtszeit unter Druck zu geraten, will Guerino Capretti in seinem zweiten Spiel als Cheftrainer des FC Ingolstadt drei Punkte einfahren. Auch in seinem ersten Anlauf war das der Vorsatz, doch beim Heimspiel gegen Dortmunds Zweitauswahl ließ der Absteiger zu viele gute Chancen aus - und sah sich letztlich mit 1:2 im Hintertreffen.

Der misslungene Einstand ist nun allerdings schon wieder abgehakt. "Wir wollen uns jetzt auf die nächste Aufgabe konzentrieren", sagte Capretti auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Duell gegen den VfL Osnabrück. "Wenn wir an unsere Stärken glauben, ist es für jede Mannschaft schwer, gegen uns zu punkten", verwies der neue Trainer auf die Qualität seines Teams.

Wir wissen, dass wir auf einen starken Gegner treffen. Osnabrück ist die Mannschaft der Stunde. Guerino Capretti

Doch die hat auch der VfL - aktuell steht das Team von Tobias Schweinsteiger in der Formtabelle ganz oben. Jedes seiner vier Duelle im Kalenderjahr 2023 konnte der Klub aus Niedersachsen für sich entscheiden. "Wir wissen, dass wir auf einen starken Gegner treffen. Osnabrück ist die Mannschaft der Stunde", räumte Capretti ein. "Sie haben eine gute Verteidigung, aber dennoch wollen wir das Spiel natürlich gewinnen."

Mut macht da, dass das defensive Bollwerk der Bremer Brücke in all seinen vier Siegen zuletzt trotzdem immerhin je einmal geknackt wurde. Und Capretti hat nichts dagegen, wenn das auch so bleibt. Dafür muss aber diesmal die Chancenverwertung stimmen. "Wir haben in der letzten Woche viel analysiert und viele Abläufe einstudiert. Die Jungs sind bereit, ein gutes Spiel zu machen", versicherte Capretti.

Das Ziel Wiederaufstieg ist zuletzt in weite Ferne gerückt

Vor der Saison hatte der FCI den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga als Ziel ausgegeben. Im neuen Jahr hat der FCI allerdings noch keinen einzigen Punkt in der Liga gesammelt, wurde dementsprechend in der Tabelle durchgereicht und hat nun schon acht Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.

Butler und Dittgen fallen aus - Neuer Co-Trainer an Bord

Verzichten müssen die Schanzer gegen den VfL auf Justin Butler (Muskelverletzung) und Max Dittgen (Prellung). Dafür sind Thomas Rausch und Patrick Schmidt zuletzt wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Insbesondere der 29-jährige Angreifer, der in dieser Saison immerhin schon sechs Scorerpunkte (vier Tore, zwei Assists) beisteuerte, erweitert die offensiven Optionen von Capretti. Kurzfristig könnte ein Einsatz für ihn nach seiner Knie-OP allerdings noch zu früh kommen.

Seit dieser Woche steht indes mit Maniyel Nergiz ein neues Gesicht im Trainerstab der Oberbayern fest. Der Co-Trainer kennt Capretti bereits gut aus einer gemeinsamen Zeit beim SC Verl.