Die Bayern und das "tiefe Loch": Kaum noch Chancen auf die Play-ins

Durch eine 79:87-Niederlage hat der FC Bayern Basketball so gut wie keine Chance mehr auf die Play-ins. Der Blick geht selbstkritisch zurück - aber auch nach vorne, auf kommende Herausforderungen.

Die Chancen waren ohnehin nicht mehr sehr groß, doch nach der Heimniederlage gegen Barca sind sie verschwindend gering: Die Bayern werden die Play-ins in der Euroleague und damit die Chance auf die Play-offs verpassen. Trotz einer phasenweise engagierten Leistung reichte es für die ersatzgeschwächten Münchner nicht zum Sieg gegen einen der Mitfavoriten auf den Titel. "Das Team hat bis zum Ende gefightet. Doch im Basketball musst du eben Körbe machen, vor allem gegen so ein gutes Team", fasste Head Coach Pablo Laso die Partie zusammen und sprach damit auch Nachlässigkeiten vor der Halbzeitpause an.

Jene Nachlässigkeiten sind es, durch die sich die Bayern das Leben viel zu oft selbst schwer gemacht haben - oder wie es Nick Weiler-Babb bei MagentaSport formulierte: "Unser Hauptproblem in der Saison ist, dass wir oft einem Rückstand hinterherlaufen müssen. Wir graben uns ein tiefes Loch im ersten Viertel oder in der ersten Hälfte." Der gewaltigen Kraftakt, sich von dieser Hypothek zu befreien, gelang dem FCBB gegen die Katalanen am Donnerstagabend vor ausverkauftem Haus nicht mehr, die Euroleague-Saison, in der noch zwei Spiele ausstehen, ist damit so gut wie gelaufen, auch wenn Laso die Partien gegen zwei weitere Schwergewichte, nämlich Panathinaikos (5.4.) und Monaco (11.4), angehen möchte, "wie das allererste. Da werden wir dann alles geben."

Es wäre schon schön, die deutsche Meisterschaft mal wieder nach München zu bringen. Andreas Obst

Für den spanischen Coach war trotzdem der Moment gekommen, ein kleines Resümee zu ziehen und über den verpassten Sprung in die Play-ins zu sprechen. "Bei 34 Spielen erinnerst du dich vielleicht an den letzten Ball in Kaunas, den wir nicht gemacht haben, irgendwann im November. Oder an Spieler, die uns eben in falschen Momenten verletzt gefehlt haben. Das kann man nicht kontrollieren", so Laso, der zudem mangelnde Erfahrung als Ursache ausgemacht hatte.

Der Blick richtet sich trotzdem und schon fast zwangsläufig nach vorne. Denn auch die Hauptrunde in der Bundesliga, die die Bayern anführen, biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Am Sonntag wartet als erstes von noch acht Punktspielen die Partie in Bamberg, es geht um eine gute Ausgangsposition für die Play-offs - und den ersten BBL-Titel nach vier vergeblichen Anläufen. "Wir sind in den letzten Jahren oft ausgeschieden ohne eine Meisterschaft", sagte Andreas Obst, einer der schmerzlich vermissten, weil verletzten Bayern-Profis. "Es wäre schon schön, die deutsche Meisterschaft mal wieder nach München zu bringen."