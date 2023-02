Die Ausschläge sind kleiner geworden: Wie sich Nübel in Monaco schlägt

Wenn Bayer Leverkusen an diesem Donnerstag in den Play-offs der Europa League auf die AS Monaco trifft, werden die Blicke nicht nur auf Kevin Volland gerichtet sein, sondern auch auf ihn: Alexander Nübel. Im Fürstentum ist der 26-Jährige beständiger geworden, doch die Anfänge waren schwer.

Rang 16, nur vier Torhüter mit einer schlechteren Note - es schmeichelt Alexander Nübel nicht gerade, dass er in der Rangliste der französischen Sport-Tageszeitung "L'Equipe" ziemlich weit hinten steht. Es ist aber, das hat sich in den vergangenen Monaten gezeigt, eine Position, die unterschlägt, dass der 26-Jährige in Monaco durchaus Fortschritte macht. Im Vergleich zur Vorsaison ist es inzwischen ja ein anderer Nübel, der da im Fürstentum im Tor steht - einer, der reifer geworden ist, einer, der beständiger ist.

Wenn Monaco nun in die BayArena kommt, wird das allgemeine Interesse natürlich auch Kevin Volland gelten. Zwischen 2016 und 2020 spielte der 30-Jährige für Leverkusen, ehe er sich ins Fürstentum verabschiedete. An diesem Donnerstag kehrt Volland zum ersten Mal zurück, wird aber nur auf der Bank Platz nehmen, da er im Januar mit einer Rippenverletzung außen vor war und seitdem erst zu zwei Kurzeinsätzen kam.

Nübel dürfte im Fokus stehen

Volland dürfte also nur eine Nebenrolle einnehmen, wenn Monaco seine Visitenkarte in Leverkusen abgibt. Nübel hingegen dürfte im Zentrum stehen - schließlich geht es für die Gäste in der BayArena auch darum, die Hochgeschwindigkeitsoffensive der Werkself auszubremsen.

In Monaco hat Nübel eine Entwicklung genommen, die auch dem FC Bayern zusagt. Nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer war der 26-Jährige der erste Kandidat, als es darum ging, Ersatz zu finden - die Rückkehr an die Säbener Straße kam allerdings nicht zustande, da Nübel "wenig Sinn" darin sah.

Bayerns Torwartsuche bestimmte über mehrere Wochen die Schlagzeilen der deutschen Sportpresse, Nübel ließ sich davon allerdings nicht beirren, im Gegenteil: War er in der Vorsaison noch ein ums andere Mal für Gegentore verantwortlich, so ist er nun deutlich beständiger in seinen Leistungen. 2021/22 wechselten sich brillante Paraden des Öfteren mit groben Fehlern ab, mittlerweile sind die Ausschläge kleiner geworden.

Nun trifft Nübel mit den Monegassen zum vierten Mal in seiner Karriere auf Bayer Leverkusen. Bei den ersten drei Begegnungen hütete er noch das Tor des FC Schalke, trennte sich mit den Knappen zwei Mal mit einem 1:1 von der Werkself und verlor die dritte Partie 1:2. Nun kommt Nübel zum ersten Mal nicht als Schalker in die BayArena. Das ist allerdings nicht der einzige Grund, warum es ein anderer Alexander Nübel ist, der da im Gäste-Tor stehen wird.