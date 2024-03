Di Salvos Vorgabe: An den November anknüpfen und "sechs Punkte holen"

Vier Spiele, vier Siege: Die Qualifikation zur EM lief für die U-21-Nationalmannschaft bislang tadellos. Daran möchte Trainer Antonio Di Salvo trotz viermonatiger Pause anknüpfen - mit drei Neuen und einem Rückblick in den November.

"Wir wollen an unsere Leistung im November anknüpfen", erklärte Antonio Di Salvo am Montag. "Wir haben beide Spiele gewonnen. Besonders das Spiel gegen Polen hat gezeigt, wie schön es ist, gegen so einen Gegner zu gewinnen", erinnerte sich der Trainer an die bislang so erfolgreich verlaufende Qualifikation zur Europameisterschaft in der Slowakei 2025, in der im vergangenen Herbst vier Siege aus vier Partien gelungen waren - unter anderem ein 3:1 gegen Polen Ende November, bei der bislang letzten Zusammenkunft der U-21-Nationalmannschaft.

Voller Vorfreude habe er seine Schützlinge deshalb erwartet, die rund vier Monate später am Montagmittag allesamt zur Vorbereitung auf die kommenden Partien gegen den Kosovo (Freitag, 18 Uhr) und Israel (26.3., 18 Uhr, beide LIVE! bei kicker) ankamen: "Die Jungs sind gerade eingetrudelt, wir haben ganz schnell zu Mittag gegessen. Alle sind gesund, alle Daumen nach oben."

Arrey-Mbi soll die Dardai-Lücke schließen

Mit dabei sind auch die drei Neulinge Umut Tohumcu, Jens Castrop und Armindo Sieb, die sich ihre Nominierung "durch ihre letzten Wochen und Monate verdient" haben. "Sieb und Castrop spielen seit langer Zeit in der 2. Liga und haben ihre Leistung gezeigt. Jetzt ist es Zeit, für uns zu spielen", erklärte der Trainer, der bei seiner Nominierung auf fünf Spieler verzichten musste. Kenneth Schmidt, Leandro Morgalla und Tim Lemperle fehlen verletzt, Maximilian Beier wurde für die A-Nationalmannschaft nominiert und Marton Dardai läuft künftig für Ungarn auf, was dieser Di Salvo bereits vor längerer Zeit in einem engen Gespräch mitgeteilt hatte.

Während im Falle Dardais Hannovers Bright Arrey-Mbi die Lücke links in der Innenverteidigung auffangen soll, ist die Tür für eine Rückkehr Beiers nicht geschlossen - wenngleich Di Salvo dem Stürmer die Daumen drückt, im Team von Julian Nagelsmann Fuß fassen zu können. "Es ist ein tolles Zeichen, wenn es Spieler aus unserer Mannschaft in die A-Nationalmannschaft schaffen. Jetzt ist es nicht der Zeitpunkt, über seine Rückkehr zu sprechen." Über einen Pool an Spielern, die für die A- und die U-21-Nationalmannschaft in Frage kommen, befinde er sich stetig in engem Austausch mit dem Bundestrainer.

Zwei Siege sind das klare Ziel

Nach einer ersten Trainingseinheit am Montagnachmittag, an der aus Regenerationsgründen nur sieben Spieler teilnehmen, will Di Salvo in einer Mannschaftssitzung am Abend den Blick in die Woche richten, zunächst aber die jüngsten Positiv-Erlebnisse noch einmal Revue passieren lassen. "Wir werden den November noch einmal nachbesprechen", so Di Salvo. "Unser Ziel ist es, sechs Punkte zu holen in beiden Spielen und den Abstand auf die Konkurrenz mindestens gleichzuhalten. Ich und mein Trainerteam haben mega Bock darauf." Aktuell liegt die DFB-Elf als Tabellenführer punktgleich mit Polen auf Rang eins in Qualifikationsgruppe D.