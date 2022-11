DFB terminiert Spieltage 22 bis 29: Derby Essen gegen Dortmund am Sonntag

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 22 bis 29 stehen fest. Aue eröffnet gegen Waldhof am 10. Februar den 22. Spieltag.

Die Fans der 3. Liga haben nun Planungssicherheit für die ersten drei Monate des neuen Jahres. Der DFB hat weitere acht Spieltage terminiert.

Der derzeitige Spitzenreiter Elversberg empfängt am 22. Spieltag am Samstag den VfB Oldenburg (14 Uhr, LIVE! bei kicker). Saarbrücken ist in Dortmund zu Gast.

Das Derby Rot-Weiss Essen gegen Borussia Dortmund II steigt am 23. Spieltag in der Woche darauf am Sonntag um 14 Uhr.

Löwen zu Gast in Halle

Der 24. Spieltag wird am Freitag (24. Februar) in Halle eröffnet, wenn der TSV 1860 München zu Gast ist.

Das Sachsenduell zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue findet am 25. Spieltag (Samstag) statt. Die Begegnung der früheren Bundesligisten MSV Duisburg und TSV 1860 München steigt am 26. Spieltag (Samstag).

Dann folgt eine englische Woche. Wiesbaden gastiert am 27. Spieltag Mittwoch (19 Uhr) in Freiburg. Den 28. Spieltag beschließen die Ex-Bundesligisten Ingolstadt und Dresden am Montagabend (19 Uhr).

Halle gegen Duisburg lautet die Eröffnungspartie am 29. Spieltag am Freitag darauf (19 Uhr).